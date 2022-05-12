ЕБРР выделит «Укрэнерго» 50 миллионов евро на поддержку ликвидности — Finance.ua
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ЕБРР выделит «Укрэнерго» 50 миллионов евро на поддержку ликвидности

Сегодня 09:46Энергетика
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) меняет назначение 50 млн евро по кредиту для «Укрэнерго» в поддержку ликвидности.
Об этом говорится в заявлении ЕБРР.
«Европейский банк реконструкции и развития и украинские власти договорились об изменении назначения части существующего кредита для национального оператора системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» с целью предоставления €50 млн для экстренной поддержки ликвидности.
Это обеспечит стабильное электроснабжение в стране, экономика которой испытала существенное негативное влияние вследствие вторжения россии, которое началось в феврале", — заявили в банке.
При этом Европейский фонд устойчивого развития (ЕФУР), являющийся финансовым механизмом Плана внешних инвестиций ЕС, предоставляет гарантию покрытия первых потерь, которая уменьшит кредитный риск для ЕБРР в текущих условиях войны.
«ЕБРР готов инвестировать в этом году €1 млрд для поддержки украинской экономики в сотрудничестве с донорами и партнерами», — добавили в банке.
В связи с войной у Укрэнерго возникли неотложные потребности в ликвидности, поэтому компания обратилась с просьбой изменить назначение этих средств, говорят в ЕБРР.
"В настоящее время основная задача — обеспечение стабильного функционирования энергосистемы Украины и атомных энергогенерирующих мощностей и обеспечение поставки электроэнергии промышленным потребителям и населению.
После начала войны компания столкнулась с проблемой значительных неплатежей и 30-процентным уменьшением объема потребления электроэнергии, что привело к потере существенной части дохода.
В целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей Украины ЕБРР определил пять приоритетных отраслей украинской экономики: торговое финансирование, энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность (обеспечение через банки ликвидности для фермеров на весеннюю посевную кампанию, а также для сельскохозяйственных компаний и продуктовых ритейлеров) и поддержка ликвидности для фармацевтических компаний", — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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