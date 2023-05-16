Укрэнерго призвало украинцев потреблять меньше электроэнергии в вечернее время — Finance.ua

Укрэнерго призвало украинцев потреблять меньше электроэнергии в вечернее время Сегодня 16:47 — Энергетика

Укрэнерго призвало украинцев потреблять меньше электроэнергии в вечернее время

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» просит украинцев ограничить потребление электроэнергии в вечернее время. Об этом компания написала в Telegram.

Так, украинцев просят поэкономить э/э с 19.00 до 22.00 часов. В частности, предлагают выключить несколько электроприборов или использовать их днем или ночью.

Ночная массированная атака россиян по Украине не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре. Однако вчерашние обстрелы прифронтовых регионов повредили одну из магистральных линий электропередачи, которая осуществляет выдачу мощности электростанции на Востоке страны.

Из-за остановленных на ремонт энергоблоков электростанций в энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов.

В то же время продолжается сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях.

В компании отметили, что экспортируют электроэнергию в Польшу и Молдову в то время, когда в энергосистеме есть избыток мощности и украинские потребители обеспечены энергопитанием.

Діло По материалам:

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