Укрэнерго получило €86 миллионов от Европейского инвестбанка — Finance.ua

Укрэнерго получило €86 миллионов от Европейского инвестбанка
НЭК «Укрэнерго» получила 86 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Средства будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке.
«Мы очень благодарны партнерам за продолжение поддержки. В условиях российских атак на энергосистему, защита ключевого оборудования наших подстанций — критически необходима. Эффективность уже реализуемых проектов была доказана, в частности, во время последних массированных ракетно-дроновых ударов в ноябре-декабре», — отметил и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт.
По его словам, работы по сооружению защиты продолжаются. Чем больше подстанций удастся защитить — тем устойчивее будет украинская энергосистема, тем меньше риск вынужденных обесточений для потребителей.
Со своей стороны, вице-президент ЕИБ Тереза Червинская отметила, что инвестиция в 86 млн евро является важным шагом к укреплению энергетической инфраструктуры Украины в условиях постоянных военных угроз.
«Поддерживая „Укрэнерго“ в возведении антидроновых укрытий, мы стремимся обеспечить стабильную поставку электроэнергии по всей стране, отвечая на потребности как гражданского населения, так и бизнеса», — отметила она.
По ее словам, ЕИБ остается надежным партнером Украины, вместе с партнерами из ЕС, работая над восстановлением и модернизацией критически важной инфраструктуры, в частности — в энергетическом секторе, который является ключевым для обеспечения экономической стабильности и восстановления страны.
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