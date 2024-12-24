Укрэнерго получило €86 миллионов от Европейского инвестбанка — Finance.ua

Укрэнерго получило €86 миллионов от Европейского инвестбанка Сегодня 11:28 — Казна и Политика

НЭК «Укрэнерго» получила 86 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Средства будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке

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«Мы очень благодарны партнерам за продолжение поддержки. В условиях российских атак на энергосистему, защита ключевого оборудования наших подстанций — критически необходима. Эффективность уже реализуемых проектов была доказана, в частности, во время последних массированных ракетно-дроновых ударов в ноябре-декабре», — отметил и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт.

По его словам, работы по сооружению защиты продолжаются. Чем больше подстанций удастся защитить — тем устойчивее будет украинская энергосистема, тем меньше риск вынужденных обесточений для потребителей.

Со своей стороны, вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинская отметила, что инвестиция в 86 млн евро является важным шагом к укреплению энергетической инфраструктуры Украины в условиях постоянных военных угроз.

«Поддерживая „Укрэнерго“ в возведении антидроновых укрытий, мы стремимся обеспечить стабильную поставку электроэнергии по всей стране, отвечая на потребности как гражданского населения, так и бизнеса», — отметила она.

По ее словам, ЕИБ остается надежным партнером Украины, вместе с партнерами из ЕС, работая над восстановлением и модернизацией критически важной инфраструктуры, в частности — в энергетическом секторе, который является ключевым для обеспечения экономической стабильности и восстановления страны.

Укрінформ По материалам:

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