Укрэнерго получило €86 миллионов от Европейского инвестбанка — Finance.ua
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Укрэнерго получило €86 миллионов от Европейского инвестбанка

Казна и Политика
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НЭК «Укрэнерго» получила 86 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Средства будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке.
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«Мы очень благодарны партнерам за продолжение поддержки. В условиях российских атак на энергосистему, защита ключевого оборудования наших подстанций — критически необходима. Эффективность уже реализуемых проектов была доказана, в частности, во время последних массированных ракетно-дроновых ударов в ноябре-декабре», — отметил и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт.
По его словам, работы по сооружению защиты продолжаются. Чем больше подстанций удастся защитить — тем устойчивее будет украинская энергосистема, тем меньше риск вынужденных обесточений для потребителей.
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Со своей стороны, вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинская отметила, что инвестиция в 86 млн евро является важным шагом к укреплению энергетической инфраструктуры Украины в условиях постоянных военных угроз.
«Поддерживая „Укрэнерго“ в возведении антидроновых укрытий, мы стремимся обеспечить стабильную поставку электроэнергии по всей стране, отвечая на потребности как гражданского населения, так и бизнеса», — отметила она.
По ее словам, ЕИБ остается надежным партнером Украины, вместе с партнерами из ЕС, работая над восстановлением и модернизацией критически важной инфраструктуры, в частности — в энергетическом секторе, который является ключевым для обеспечения экономической стабильности и восстановления страны.
По материалам:
Укрінформ
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