Укрэнерго получила рекордную прибыль от аукционов на экспорт электроэнергии — Finance.ua
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Укрэнерго получила рекордную прибыль от аукционов на экспорт электроэнергии

Энергетика
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В аукционе на доступ к межгосударственному пересечению со Словакией, состоявшемуся 6 июля, приняло участие до 11 компаний.
«Более того, за последние три месяца в разгар войны для участия в аукционах зарегистрировалось 42 новых участника — почти столько же, как за весь 2021 год. Как следствие, государственная компания „Укрэнерго“ получила рекордную прибыль от этих аукционов», — заявил гендиректор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Полученную сумму он не назвал. По его словам, в компании находятся на счетах 2,7 млрд грн, которые накопились за последние годы от продажи доступа к межгосударственным пересечениям при функционировании острова Бурштынской ТЭС.
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В условиях войны все эти деньги можно было бы использовать как дополнительный ресурс для расчета на балансировочном рынке и ПСО. Это даст производителям электроэнергии и другим участникам рынка дополнительные средства, чтобы профинансировать свою подготовку к ОПГ — выполнить необходимые ремонты энергоблоков, обеспечить их топливом. Таким образом, доходы от экспорта могут быть использованы, чтобы гарантировать бесперебойную поставку электроэнергии нашим гражданам и ВСУ во время следующей зимы,
— заявил гендиректор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Для этого необходимо принять изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии», которые позволят направить деньги от пересечения таких потребностей.
По материалам:
Kosatka.Media
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