Электроэнергия в Европе подорожала до исторических рекордов — Finance.ua

Электроэнергия в Европе подорожала до исторических рекордов Сегодня 17:12 — Энергетика

Электроэнергия в Европе подорожала до исторических рекордов

Цены на электроэнергию в Европе установили ценовой рекорд на фоне сокращения поставок российского газа и стремительного роста цен на голубое топливо.

Немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в следующем году, считающуюся рыночным эталоном, достигли самых высоких в истории котировок на торгах в понедельник — цена выросла на 13% до 325 евро за МВт-час. Такие отметки превзошли предыдущий рекорд, установленный в декабре. С начала года аналогичный контракт во Франции удвоился до 366 евро за МВт-час.

На цены электроэнергии оказывает сильное влияние стоимость газа, используемого для производства электроэнергии. В Европе цены на газ выросли до самого высокого уровня за четыре месяца до более чем 1800 долларов за тысячу кубометров и выросли более чем в четыре раза с прошлого года из-за сокращения поставок Газпрома.

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Ситуация усугубляется из-за проблем с обслуживанием большого количества атомных станций Франции. Соседние страны сжигают дополнительный газ для производства электроэнергии для Франции в условиях, когда Европа пытается сохранить поставки на зиму.

Уильям Пек, аналитик рынка электроэнергии в аналитической фирме ICIS, считает, что высокие цены на электроэнергию свидетельствуют о том, что трейдеры все чаще прогнозируют ограниченные поставки газа на срок не менее года.

«Газ имел недостаточные инвестиции в новую производственную инфраструктуру во время пандемии, однако спрос вернулся быстрее, чем люди ожидали. Цены начали расти год назад, — сказал он. — российско-украинская война всколыхнула всё».

Высокие цены на электроэнергию уже способствуют снижению спроса. По словам Пека, спрос на электроэнергию в Германии упал на 5% за последние четыре месяца по сравнению с предыдущим годом из-за более высоких затрат на энергию, которые в основном будут отражать сокращение промышленного производства.

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Економічна Правда По материалам:

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