Германия недооценила свою зависимость от российских энергоносителей — Die Welt Сегодня 11:48 — Энергетика

Германия недооценила свою зависимость от российских энергоносителей — Die Welt

Правительство Германии переоценило свои возможности по снижению зависимости от российской нефти: вопреки заявлениям министра энергетики Роберта Хабека страна импортирует из рф не 12% сырой нефти, а почти 28%, что является серьезным различием.

Об этом сообщает Die Welt

Как отмечает издание, Хабек называл ту же цифру 1 мая, когда представлял второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности.

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«Зависимость от (российской. — Ред.) нефти снизилась до 12%, от каменного угля — до 8%, от газа — до 35%», — утверждал немецкий чиновник.

В то же время, экс-министр здравоохранения и действующий депутат от ХДС/ХСС Йенс Шпан, направивший соответствующий запрос в министерство энергетики, утверждает, что снижение зависимости от нефти из россии до 12% не совсем соответствует действительности.

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«Сокращение зависимости от сырой нефти до двенадцати процентов, объявленное несколько недель назад министром экономики Хабеком, было, пожалуй, скорее спонтанной оценкой», — говорится в сообщении.

При этом Министерство экономики ФРГ объяснило разницу между указанными показателями тем, что на тот момент немецкие импортеры уже утверждали о возможности в кратчайшие сроки отказаться от контрактов с россией в сфере энергетики после введения полного эмбарго.

Несмотря на это, Германия смогла существенно снизить объем импорта нефти из россии после вторжения путина в Украину, поскольку еще в марте этот показатель достигал 37%, отмечает издание.

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