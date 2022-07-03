Германия недооценила свою зависимость от российских энергоносителей — Die Welt — Finance.ua
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Германия недооценила свою зависимость от российских энергоносителей — Die Welt

Энергетика
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Германия недооценила свою зависимость от российских энергоносителей — Die Welt
Германия недооценила свою зависимость от российских энергоносителей — Die Welt
Правительство Германии переоценило свои возможности по снижению зависимости от российской нефти: вопреки заявлениям министра энергетики Роберта Хабека страна импортирует из рф не 12% сырой нефти, а почти 28%, что является серьезным различием.
Об этом сообщает Die Welt
Как отмечает издание, Хабек называл ту же цифру 1 мая, когда представлял второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности.
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«Зависимость от (российской. — Ред.) нефти снизилась до 12%, от каменного угля — до 8%, от газа — до 35%», — утверждал немецкий чиновник.
В то же время, экс-министр здравоохранения и действующий депутат от ХДС/ХСС Йенс Шпан, направивший соответствующий запрос в министерство энергетики, утверждает, что снижение зависимости от нефти из россии до 12% не совсем соответствует действительности.
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«Сокращение зависимости от сырой нефти до двенадцати процентов, объявленное несколько недель назад министром экономики Хабеком, было, пожалуй, скорее спонтанной оценкой», — говорится в сообщении.
При этом Министерство экономики ФРГ объяснило разницу между указанными показателями тем, что на тот момент немецкие импортеры уже утверждали о возможности в кратчайшие сроки отказаться от контрактов с россией в сфере энергетики после введения полного эмбарго.
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Несмотря на это, Германия смогла существенно снизить объем импорта нефти из россии после вторжения путина в Украину, поскольку еще в марте этот показатель достигал 37%, отмечает издание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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