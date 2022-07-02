Украина получила 1 млрд евро от Германии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила 1 млрд евро от Германии

Казна и Политика
19
Украина получила 1 млрд евро от Германии
Украина получила 1 млрд евро от Германии
В бюджет Украины поступил грант от Германии в сумме 1 миллиард евро.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Отмечается, что грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открытый Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине.
Читайте также
Вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.
Как напоминают в Минфине, в целом с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд евро для поддержки финансово-бюджетной системы.
Место для вашей рекламы
Напомним, межправительственное соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования 24 июня подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.