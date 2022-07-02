Украина получила 1 млрд евро от Германии — Finance.ua

Украина получила 1 млрд евро от Германии Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Украина получила 1 млрд евро от Германии

В бюджет Украины поступил грант от Германии в сумме 1 миллиард евро.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Отмечается, что грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открытый Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Как напоминают в Минфине, в целом с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

Напомним, межправительственное соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования 24 июня подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.