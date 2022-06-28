G7 выделяет до $5 миллиардов на продовольственную безопасность: куда направят средства — Finance.ua

G7 выделяет до $5 миллиардов на продовольственную безопасность: куда направят средства Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Страны Большой Семерки договорились мобилизовать более 4,5 млрд долларов на противодействие созданной россией продовольственной нестабильности, из-за чего 20 миллионов человек могут оказаться на грани голодной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам встречи стран G7.

Более половины этих средств поступит от Соединенных Штатов, заявили в Вашингтоне. Президент Байден объявит о дополнительном финансировании в размере 2,76 млрд долларов, чтобы помочь защитить наиболее уязвимые группы населения мира.

Из этой суммы в почти 2,8 млрд долларов 2 млрд долл. будут направлены на спасение жизни с помощью срочных вмешательств, а 760 млн долларов — на краткосрочную продовольственную помощь, чтобы смягчить дальнейший рост бедности и голода в уязвимых странах, на которые повлияли высокие цены на продукты питания, удобрения и топливо.

«По оценкам, в 2022 году еще до 40 миллионов человек могут оказаться в бедности в результате войны путина в Украине и ее вторичных последствий», — заявляют в Белом Доме. При этом, добавили там, до конца года 20 миллионов человек могут столкнуться с угрозой голодной смерти. Длительная засуха также имеет серьезные последствия для питания, в частности подвергает детей серьезному риску недоедания и потребности в лечении.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.