G7 выделяет до $5 миллиардов на продовольственную безопасность: куда направят средства — Finance.ua
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G7 выделяет до $5 миллиардов на продовольственную безопасность: куда направят средства

Казна и Политика
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Страны Большой Семерки договорились мобилизовать более 4,5 млрд долларов на противодействие созданной россией продовольственной нестабильности, из-за чего 20 миллионов человек могут оказаться на грани голодной смерти.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам встречи стран G7.
Более половины этих средств поступит от Соединенных Штатов, заявили в Вашингтоне. Президент Байден объявит о дополнительном финансировании в размере 2,76 млрд долларов, чтобы помочь защитить наиболее уязвимые группы населения мира.
Из этой суммы в почти 2,8 млрд долларов 2 млрд долл. будут направлены на спасение жизни с помощью срочных вмешательств, а 760 млн долларов — на краткосрочную продовольственную помощь, чтобы смягчить дальнейший рост бедности и голода в уязвимых странах, на которые повлияли высокие цены на продукты питания, удобрения и топливо.
«По оценкам, в 2022 году еще до 40 миллионов человек могут оказаться в бедности в результате войны путина в Украине и ее вторичных последствий», — заявляют в Белом Доме. При этом, добавили там, до конца года 20 миллионов человек могут столкнуться с угрозой голодной смерти. Длительная засуха также имеет серьезные последствия для питания, в частности подвергает детей серьезному риску недоедания и потребности в лечении.
По материалам:
Економічна Правда
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