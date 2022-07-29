«Укрэнерго» планирует перечислить 8-10 млрд гривен для выплаты долгов за «зеленую» электроэнергию, — УВЕА Сегодня 06:34 — Энергетика

«Укрэнерго» планирует перечислить 8-10 млрд гривен для выплаты долгов за «зеленую» электроэнергию, — УВЕА

Компания «Укрэнерго» планирует перечислить госпредприятию «Гарантированный покупатель» около 8-10 млрд грн для выплаты задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) по итогам рабочей встречи участников рынка ВИЭ и отраслевых ассоциаций с руководителем «Укрэнерго».

По предварительным оценкам «Укрэнерго», расчеты по системным ограничениям должны быть полностью осуществлены в течение середины августа-начала сентября 2022 года, а выплаты за услугу по увеличению доли по ВИЭ будут закрыты в течение четвертого квартала 2022 года.

«До конца года НЭК „Укрэнерго“ планирует заплатить ГП „Гарантированный покупатель“ около 8-10 млрд грн», — указывают в УВЭА.

По информации руководителя «Укрэнерго», источниками выплат средств предприятиям ВИЭ частично могут быть ЕБРР, которую в ближайшее время «Укрэнерго» должно получить в виде нового транша в сумме 97 млн. евро. На выплаты за зеленую электроэнергию планируется направление также части прибыли, которую компания получает от продажи пересечений для экспорта электроэнергии в страны ЕС.

НЭК «Укрэнерго» также высказал однозначное мнение о возможности повышения уровня расчетов с производителями из ВИЭ за поставленную электроэнергию в 2022 году. По мнению компании, с учетом финансовой ситуации на рынке, максимальный уровень выплат, на который могут рассчитывать производители из ВИЭ до конца 2022 года, составит не более 40%.

«Вместо этого участники рынка, принявшие участие в дискуссии, выразили убеждение, что у государства есть финансовая возможность довести данный уровень до 60%», — отмечают в УВЕА.

Как сообщалось, по мнению народного депутата Людмилы Буймистер, низкий уровень расчетов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии ставит под угрозу энергетическую безопасность и борьбу с российской энергетической политикой.

По ее словам, платежи перед «зеленой» генерацией с марта находятся на таком критическом уровне, что едва покрывают операционные затраты предприятий. Многие компании уже на грани банкротства, и если это произойдет, дальнейшее укрепление нашей энергетической безопасности и противостояние грязной российской энергетической политике станет под вопросом.

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