Отказ от обязательств в «зеленой» энергетике подорвет международный имидж Украины, — ассоциации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отказ от обязательств в «зеленой» энергетике подорвет международный имидж Украины, — ассоциации

Энергетика
52
Ведущие ассоциации возобновляемой энергетики предостерегают правительство от резкого изменения правил работы рынка «зеленой» энергетики, что может негативно сказаться на имидже Украины и ее инвестиционной привлекательности.
Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЕА) в Facebook.
«Ассоциации предоставили исчерпывающую аргументацию по поводу последствий, с которыми может столкнуться рынок ВИЭ после изменения системы поддержки сектора, в частности отмена действующей системы поддержки на основе „зеленых“ тарифов (feed-in tariff). Ассоциации предостерегают, что подобные принудительные изменения на рынке приведут к арбитражным искам, нарушат гарантии государства и приведут к негативному влиянию на имидж Украины в процессе дальнейшей подготовки к членству Украины в ЕС», — говорится в заявлении.
К тому же изменения в поддержке производителей из ВИЭ, в частности отмена «зеленого» тарифа, не снимет вопрос дефицита средств Гарантированного покупателя, которые должны быть покрыты путем других источников, считают в профильных ассоциациях.
Производители «зеленой» энергии надеются, что ГП «Гарантированный покупатель» не станет предлагать государственным органам власти какие-либо схемы или механизмы, предусматривающие изменение системы поддержки сектора возобновляемой энергетики, а дальнейшие государственные инициативы по внесению каких-либо изменений в функционирование рынка ВИЭ будут рассматриваться с привлечением производителей электроэнергии из ВИЭ, профильных ассоциаций и частных инвесторов.
Напомним, Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт «зеленой» энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и «зеленый» курс оценены в 130 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.