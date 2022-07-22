Отказ от обязательств в «зеленой» энергетике подорвет международный имидж Украины, — ассоциации Сегодня 20:21 — Энергетика

Ведущие ассоциации возобновляемой энергетики предостерегают правительство от резкого изменения правил работы рынка «зеленой» энергетики, что может негативно сказаться на имидже Украины и ее инвестиционной привлекательности.

Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЕА) в Facebook

«Ассоциации предоставили исчерпывающую аргументацию по поводу последствий, с которыми может столкнуться рынок ВИЭ после изменения системы поддержки сектора, в частности отмена действующей системы поддержки на основе „зеленых“ тарифов (feed-in tariff). Ассоциации предостерегают, что подобные принудительные изменения на рынке приведут к арбитражным искам, нарушат гарантии государства и приведут к негативному влиянию на имидж Украины в процессе дальнейшей подготовки к членству Украины в ЕС», — говорится в заявлении.

К тому же изменения в поддержке производителей из ВИЭ, в частности отмена «зеленого» тарифа, не снимет вопрос дефицита средств Гарантированного покупателя, которые должны быть покрыты путем других источников, считают в профильных ассоциациях.

Производители «зеленой» энергии надеются, что ГП «Гарантированный покупатель» не станет предлагать государственным органам власти какие-либо схемы или механизмы, предусматривающие изменение системы поддержки сектора возобновляемой энергетики, а дальнейшие государственные инициативы по внесению каких-либо изменений в функционирование рынка ВИЭ будут рассматриваться с привлечением производителей электроэнергии из ВИЭ, профильных ассоциаций и частных инвесторов.

Напомним, Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт «зеленой» энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и «зеленый» курс оценены в 130 млрд долларов.

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