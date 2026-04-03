Укрэксимбанк закрывает филиалы в Полтаве и Сумах
Правление государственного Укрэксимбанка приняло решение закрыть свои филиалы в Полтаве и Сумах.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на уведомление банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Соответствующее решение было принято 1 апреля 2026 года в рамках трансформации региональной сети и для повышения операционной эффективности.
Последним рабочим днем обоих филиалов определен 6 июля 2026 года.
По состоянию на 1 февраля 2026 года Укрэксимбанк по размеру общих активов (327,35 млрд грн) занимал третье место среди 60 банков Украины. Количество подразделений банка на начало 2026 года составляло 23.
Новый формат работы в Полтаве
На базе филиала банка в Полтаве (ул. Симона Петлюры, 1/65) будет открыто представительство, которое приступит к работе 7 июля 2026 года.
В настоящее время этот филиал обслуживает клиентов корпоративного, среднего и розничного бизнеса, а также муниципалитеты и коммунальный сектор.
Представительство в Полтаве будет вести информационно-презентационную деятельность, а также консультационную и информационную поддержку клиентам относительно возможностей сотрудничества с деловыми и финансовыми кругами.
Закрытие филиала в Сумах
Филиал банка в Сумах (пл. Независимости, 1) выполняет функции по обслуживанию клиентов корпоративного, среднего и розничного бизнеса, а также муниципалитетов и коммунального сектора.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Польша рассматривает возможность приобретения доли в одном из крупных государственных банков Украины. Речь идет о потенциальном участии в капитале Ощадбанка или Укрэксимбанка. В Варшаве рассчитывают, что участие в капитале украинского государственного банка позволит Польше получить стратегическую роль в финансировании проектов восстановления.
