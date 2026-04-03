Место для вашей рекламы

Укрэксимбанк закрывает филиалы в Полтаве и Сумах

Правление государственного Укрэксимбанка приняло решение закрыть свои филиалы в Полтаве и Сумах.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на уведомление банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Соответствующее решение было принято 1 апреля 2026 года в рамках трансформации региональной сети и для повышения операционной эффективности.
Последним рабочим днем ​​обоих филиалов определен 6 июля 2026 года.
По состоянию на 1 февраля 2026 года Укрэксимбанк по размеру общих активов (327,35 млрд грн) занимал третье место среди 60 банков Украины. Количество подразделений банка на начало 2026 года составляло 23.

Новый формат работы в Полтаве

На базе филиала банка в Полтаве (ул. Симона Петлюры, 1/65) будет открыто представительство, которое приступит к работе 7 июля 2026 года.
В настоящее время этот филиал обслуживает клиентов корпоративного, среднего и розничного бизнеса, а также муниципалитеты и коммунальный сектор.
Представительство в Полтаве будет вести информационно-презентационную деятельность, а также консультационную и информационную поддержку клиентам относительно возможностей сотрудничества с деловыми и финансовыми кругами.

Закрытие филиала в Сумах

Филиал банка в Сумах (пл. Независимости, 1) выполняет функции по обслуживанию клиентов корпоративного, среднего и розничного бизнеса, а также муниципалитетов и коммунального сектора.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Польша рассматривает возможность приобретения доли в одном из крупных государственных банков Украины. Речь идет о потенциальном участии в капитале Ощадбанка или Укрэксимбанка. В Варшаве рассчитывают, что участие в капитале украинского государственного банка позволит Польше получить стратегическую роль в финансировании проектов восстановления.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Банки УкраиныГосбанки
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
