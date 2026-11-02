Украина объявила грантовые конкурсы на разработку ракет и радаров

Министерство обороны совместно с Министерством цифровой трансформации и Brave1 запускают грантовые конкурсы на разработку управляемых ракет «воздух — воздух» и украинских радаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Следующим шагом станет грантовый конкурс на турбореактивные двигатели.

«Грантовая программа Brave1 должна помочь производителям развивать новые решения для противодействия воздушным угрозам», — заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

На какие разработки направят гранты

Цель новых конкурсов — обеспечить Силы безопасности и обороны эффективными средствами противодействия воздушным целям, снизить стоимость перехвата реактивных дронов и развивать производство украинских радаров.

Грантовое финансирование станет одним из инструментов поддержки разработок, которые могут быть масштабированы для нужд сил безопасности и обороны.

Хмара подчеркнул, что среди главных российских угроз сейчас баллистика, дешевые крылатые ракеты, скоростные беспилотники и управляемые авиабомбы.

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От украинских производителей Минобороны ожидает развития собственных навигационных решений, усиления РЭБ, создания радаров для обнаружения малозаметных целей и доступных средств, которые можно масштабировать в производстве.

«Наши требования ясны: эффективность, доступная стоимость, взаимодействие между системами и достаточный объем поставок. Именно на этих результатах должны сосредоточиться совместная работа государства, военных и украинского оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул министр.

Минобороны ищет технологии для противодействия УАБам

Brave1 также работает над поиском и испытанием других технологических решений для сил обороны. Ранее Минобороны и Brave1 провели масштабное испытание БПЛА по ИИ-донаведению.

Отдельной задачей для производителей министр обороны назвал поиск новых решений для противодействия УАБам и снижения эффективности их применения.