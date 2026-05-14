Украина начала запуск собственных спутников Сегодня 17:20

Украина начала развертывание собственной спутниковой сети. Два первых аппарата уже находятся на орбите.

Об этом сообщил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилиерман в комментарии Financial Times, передает РБК-Украина.

По его словам, уже в 2027 году разработчики планируют вывести в космос еще десятки спутников, что позволит Украине меньше полагаться на США и западные частные корпорации.

Причины развития украинских технологий

Отмечается, что толчком к стремительному развитию украинских технологий стал прошлогодний конфликт в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Вашингтон на неделю заблокировал передачу разведданных Киеву.

Еще одной причиной стала система Starlink, которая оказалась не столь надежной опорой, как ожидалось. Оказалось, что враг научился эксплуатировать сеть Илона Маска, превращая ее в инструмент навигации для своих беспилотников, охотящихся на украинские цели.

Штилиерман также рассказал, что европейские правительства и оборонные группы рассматривают возможность закупки и совместного производства дронов и ракет его компании, которые значительно дешевле западных моделей.

«Идея, лежащая в основе нашего оружия, состоит в том, что мы продаем не только оружие и не только безопасность, но и независимость в сфере безопасности», — добавил он.

Управление космической политики в Украине

В 2025 году Finance.ua писал , что Министерство обороны Украины создает управление космической политики, которое имеет целью объединить государственные и частные компании, а также ученых в области космических технологий для эффективного сотрудничества с украинскими Вооруженными Силами.

Ведомство согласно закону о космической деятельности будет формировать политику в сфере военного космоса.

До 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

