ТОП-10 компаний с самой большой выручкой в Украине
В первом квартале 2026 года наибольшую выручку в Украине продемонстрировали компании, работающие в сфере энергетического, нефтегазового и торгового секторов. Лидеры рейтинга задекларировали выручку в десятки и даже сотни миллиардов гривен.
Об этом свидетельствует финансовая отчетность украинских предприятий за первый квартал 2026 в системах YouControl и YouControl.Market. По состоянию на 6 мая свои результаты представили 62,5 тыс. компаний.
Шесть из десяти крупнейших предприятий находятся в государственной собственности или контролируются государством.
ТОП-3 компании по выручке
Наибольшую выручку в первом квартале задекларировало ООО «Металикс Интех» — 187 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель компании вырос на 716 924%, ведь в первом квартале 2025 года ее выручка составила всего 0,03 млрд грн.
Второе место заняло ООО «Экспомет Плюс» с выручкой 120 млрд грн, что на 33% больше, чем год назад.
Третьим стало ООО «Д.Трейдинг», получившее 119 млрд грн выручки. Это на 58% больше чем в первом квартале 2025 года.
Десятка лидеров по выручке в первом квартале 2026 года
- ООО «Металикс Интех» — 187 млрд грн (+716 924%);
- ООО «Экспомет Плюс» — 120 млрд грн (+33%);
- ООО «Д.Трейдинг» — 119 млрд грн (+58%);
- АО «НАЭК „Энергоатом“» — 102 млрд грн (+32%);
- АО НАК «Нафтогаз Украины» — 58 млрд грн (+3%);
- ООО «ГК „Нафтогаз Трейдинг“» — 57 млрд грн (-6%);
- ПАО «НЕК „Укрэнерго“» — 37 млрд грн (+23%);
- ООО «Кернел-Трейд» — 34 млрд грн (+42%);
- АО «Укрнефть» — 33 млрд грн (+24%);
- ООО «ГК „Нафтогаз Украины“» — 32 млрд грн (+22%).
Ранее мы сообщали, что по результатам 2025 года наибольший чистый доход получили ООО «Д.Трейдинг» (292,4 млрд грн), АО «НАЭК „Энергоатом“» (254,7 млрд грн) и ООО «АТБ-Маркет» (247,3 млрд грн). Всю десятку можно посмотреть здесь.
ТОП-10 украинских бизнесменов по доходам компаний в 2025 году
По данным Опендатабот, в десятке предпринимателей по доходу компаний лидерскую позицию занимает Ринат Ахметов. Его компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода.
На второй строчке — Виталий Антонов, владелец сети ОККО, с суммарным доходом 151,7 млрд грн.
На третьем месте — Юрий Косюк, владелец сети МХП (110,6 млрд грн).
Также в десятку попали:
- Ари Вебер — 88,04 млрд грн дохода;
- Владимир Костельман — 80,59 млрд грн дохода;
- Андрей Веревский — 72,17 млрд грн дохода;
- Андрей Губский — 70,25 млрд грн дохода;
- Алексей Порошенко — 65,86 млрд грн дохода;
- Светлана Ивахов — 48,75 млрд грн дохода;
- Александр Герега — 48,58 млрд грн дохода.
Поделиться новостью
Также по теме
Лучшие города мира для культурных событий
Венгрия стремится перейти на евро до 2030 года
День финансов: участие забронированных в обороне государства, реестр мобилизационных нужд, новые зарплаты военных
Украина начала запуск собственных спутников
Дія. AI теперь работает в приложении — какие функции доступны
До 460 тысяч гривен: какие новые выплаты планируют для военных