ТОП-10 компаний с самой большой выручкой в ​​Украине

Выручка компаний
В первом квартале 2026 года наибольшую выручку в Украине продемонстрировали компании, работающие в сфере энергетического, нефтегазового и торгового секторов. Лидеры рейтинга задекларировали выручку в десятки и даже сотни миллиардов гривен.
Об этом свидетельствует финансовая отчетность украинских предприятий за первый квартал 2026 в системах YouControl и YouControl.Market. По состоянию на 6 мая свои результаты представили 62,5 тыс. компаний.
Шесть из десяти крупнейших предприятий находятся в государственной собственности или контролируются государством.

ТОП-3 компании по выручке

Наибольшую выручку в первом квартале задекларировало ООО «Металикс Интех» — 187 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель компании вырос на 716 924%, ведь в первом квартале 2025 года ее выручка составила всего 0,03 млрд грн.
Второе место заняло ООО «Экспомет Плюс» с выручкой 120 млрд грн, что на 33% больше, чем год назад.
Третьим стало ООО «Д.Трейдинг», получившее 119 млрд грн выручки. Это на 58% больше чем в первом квартале 2025 года.

Десятка лидеров по выручке в первом квартале 2026 года

  1. ООО «Металикс Интех» — 187 млрд грн (+716 924%);
  2. ООО «Экспомет Плюс» — 120 млрд грн (+33%);
  3. ООО «Д.Трейдинг» — 119 млрд грн (+58%);
  4. АО «НАЭК „Энергоатом“» — 102 млрд грн (+32%);
  5. АО НАК «Нафтогаз Украины» — 58 млрд грн (+3%);
  6. ООО «ГК „Нафтогаз Трейдинг“» — 57 млрд грн (-6%);
  7. ПАО «НЕК „Укрэнерго“» — 37 млрд грн (+23%);
  8. ООО «Кернел-Трейд» — 34 млрд грн (+42%);
  9. АО «Укрнефть» — 33 млрд грн (+24%);
  10. ООО «ГК „Нафтогаз Украины“» — 32 млрд грн (+22%).
Ранее мы сообщали, что по результатам 2025 года наибольший чистый доход получили ООО «Д.Трейдинг» (292,4 млрд грн), АО «НАЭК „Энергоатом“» (254,7 млрд грн) и ООО «АТБ-Маркет» (247,3 млрд грн). Всю десятку можно посмотреть здесь.

ТОП-10 украинских бизнесменов по доходам компаний в 2025 году

По данным Опендатабот, в десятке предпринимателей по доходу компаний лидерскую позицию занимает Ринат Ахметов. Его компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода.
На второй строчке — Виталий Антонов, владелец сети ОККО, с суммарным доходом 151,7 млрд грн.
На третьем месте — Юрий Косюк, владелец сети МХП (110,6 млрд грн).
Также в десятку попали:
  • Ари Вебер — 88,04 млрд грн дохода;
  • Владимир Костельман — 80,59 млрд грн дохода;
  • Андрей Веревский — 72,17 млрд грн дохода;
  • Андрей Губский — 70,25 млрд грн дохода;
  • Алексей Порошенко — 65,86 млрд грн дохода;
  • Светлана Ивахов — 48,75 млрд грн дохода;
  • Александр Герега — 48,58 млрд грн дохода.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
