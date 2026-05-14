ТОП-10 компаний с самой большой выручкой в ​​Украине Сегодня 19:03

В первом квартале 2026 года наибольшую выручку в Украине продемонстрировали компании, работающие в сфере энергетического, нефтегазового и торгового секторов. Лидеры рейтинга задекларировали выручку в десятки и даже сотни миллиардов гривен.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность украинских предприятий за первый квартал 2026 в системах YouControl и YouControl.Market. По состоянию на 6 мая свои результаты представили 62,5 тыс. компаний.

Шесть из десяти крупнейших предприятий находятся в государственной собственности или контролируются государством.

ТОП-3 компании по выручке

Наибольшую выручку в первом квартале задекларировало ООО «Металикс Интех» — 187 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель компании вырос на 716 924%, ведь в первом квартале 2025 года ее выручка составила всего 0,03 млрд грн.

Второе место заняло ООО «Экспомет Плюс» с выручкой 120 млрд грн, что на 33% больше, чем год назад.

Третьим стало ООО «Д.Трейдинг», получившее 119 млрд грн выручки. Это на 58% больше чем в первом квартале 2025 года.

Десятка лидеров по выручке в первом квартале 2026 года

ООО «Металикс Интех» — 187 млрд грн (+716 924%); ООО «Экспомет Плюс» — 120 млрд грн (+33%); ООО «Д.Трейдинг» — 119 млрд грн (+58%); АО «НАЭК „Энергоатом“» — 102 млрд грн (+32%); АО НАК «Нафтогаз Украины» — 58 млрд грн (+3%); ООО «ГК „Нафтогаз Трейдинг“» — 57 млрд грн (-6%); ПАО «НЕК „Укрэнерго“» — 37 млрд грн (+23%); ООО «Кернел-Трейд» — 34 млрд грн (+42%); АО «Укрнефть» — 33 млрд грн (+24%); ООО «ГК „Нафтогаз Украины“» — 32 млрд грн (+22%).

наибольший чистый доход получили ООО «Д.Трейдинг» (292,4 млрд грн), АО «НАЭК „Энергоатом"» (254,7 млрд грн) и ООО «АТБ-Маркет» (247,3 млрд грн). Всю десятку можно посмотреть здесь.

ТОП-10 украинских бизнесменов по доходам компаний в 2025 году

По данным Опендатабот , в десятке предпринимателей по доходу компаний лидерскую позицию занимает Ринат Ахметов. Его компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода.

На второй строчке — Виталий Антонов, владелец сети ОККО, с суммарным доходом 151,7 млрд грн.

На третьем месте — Юрий Косюк, владелец сети МХП (110,6 млрд грн).

Также в десятку попали:

Ари Вебер — 88,04 млрд грн дохода;

Владимир Костельман — 80,59 млрд грн дохода;

Андрей Веревский — 72,17 млрд грн дохода;

Андрей Губский — 70,25 млрд грн дохода;

Алексей Порошенко — 65,86 млрд грн дохода;

Светлана Ивахов — 48,75 млрд грн дохода;

Александр Герега — 48,58 млрд грн дохода.

