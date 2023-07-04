Украли 11 млн грн из Фонда гарантирования вкладов: СБУ обезвредила преступную организацию — Finance.ua

Украли 11 млн грн из Фонда гарантирования вкладов: СБУ обезвредила преступную организацию
Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киеве преступную организацию, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев. В частности, из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Задокументировано, что только в одном из эпизодов они украли более 10 млн грн с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.
В ходе комплексных мероприятий задержаны 12 участников группировки. По данным следствия, злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков.
Искать потенциальных «жертв» помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева.
Через них фигуранты получали персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке.
Затем киберпреступники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под «обновление услуги банкинга» от администрации финучреждения.
Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц.
Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства фигурантов скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса.
Готовую «продукцию» они реализовывали через собственные связи среди наркодилеров.
В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены:
- компьютерная техника, банковские карты и симкарты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности;
- оптовая партия каннабиса почти на 8 млн грн.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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