Украли 11 млн грн из Фонда гарантирования вкладов: СБУ обезвредила преступную организацию — Finance.ua

Украли 11 млн грн из Фонда гарантирования вкладов: СБУ обезвредила преступную организацию Сегодня 16:17 — Криминал

Украли 11 млн грн из Фонда гарантирования вкладов: СБУ обезвредила преступную организацию, Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киеве преступную организацию, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев. В частности, из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Задокументировано, что только в одном из эпизодов они украли более 10 млн грн с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.

Фото: gp.gov.ua

В ходе комплексных мероприятий задержаны 12 участников группировки. По данным следствия, злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков.

Искать потенциальных «жертв» помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева.

Через них фигуранты получали персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке.

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Затем киберпреступники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под «обновление услуги банкинга» от администрации финучреждения.

Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства фигурантов скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса.

Готовую «продукцию» они реализовывали через собственные связи среди наркодилеров.

В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены:

компьютерная техника, банковские карты и симкарты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности;

оптовая партия каннабиса почти на 8 млн грн.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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