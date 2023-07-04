Полиция задержала хмельничанина, выманившего у военных 1 млн грн — Finance.ua

Полиция задержала хмельничанина, выманившего у военных 1 млн грн Сегодня 14:35 — Криминал

Полиция задержала 30-летнего жителя Хмельницкого, который обманывал военнослужащих. Мужчина обещал за деньги ускорить получение удостоверения участника боевых действий, однако после получения денег на связь не выходил. Пока известно о 15 обманутых военных, общая сумма ущерба составляет 1 млн грн.

Как сообщила пресс-служба полиции Запорожья, 30-летний хмельничанин предоставлял военным реквизиты банковских карт якобы третьего лица. По реквизитам они должны были оплатить услуги по ускорению выдачи удостоверения участника боевых действий.

Защитники, имеющие право на оформление таких удостоверений, переводили деньги, чтобы получить соответствующие документы. Таким образом мужчина обманул 15 пострадавших более чем на 1 млн грн.

«Противоправную деятельность 30-летнего жителя Хмельницкого разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следственным управлением областного главка полиции. По месту жительства мужчины правоохранители провели обыск. Изъят мобильный телефон и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст. 190 УК (мошенничество). В случае доказательства вины ему грозит минимум 51 тыс. грн штрафа.

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