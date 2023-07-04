Полиция задержала хмельничанина, выманившего у военных 1 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Полиция задержала хмельничанина, выманившего у военных 1 млн грн

Криминал
42
Полиция задержала 30-летнего жителя Хмельницкого, который обманывал военнослужащих. Мужчина обещал за деньги ускорить получение удостоверения участника боевых действий, однако после получения денег на связь не выходил. Пока известно о 15 обманутых военных, общая сумма ущерба составляет 1 млн грн.
Как сообщила пресс-служба полиции Запорожья, 30-летний хмельничанин предоставлял военным реквизиты банковских карт якобы третьего лица. По реквизитам они должны были оплатить услуги по ускорению выдачи удостоверения участника боевых действий.
Защитники, имеющие право на оформление таких удостоверений, переводили деньги, чтобы получить соответствующие документы. Таким образом мужчина обманул 15 пострадавших более чем на 1 млн грн.
«Противоправную деятельность 30-летнего жителя Хмельницкого разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следственным управлением областного главка полиции. По месту жительства мужчины правоохранители провели обыск. Изъят мобильный телефон и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст. 190 УК (мошенничество). В случае доказательства вины ему грозит минимум 51 тыс. грн штрафа.
По материалам:
Zaxid.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.