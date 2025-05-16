Украину могут разделить на 9 статистических макрорегионов (карта) — Finance.ua
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Украину могут разделить на 9 статистических макрорегионов (карта)

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Украину могут разделить на 9 статистических макрорегионов (карта)
Украину могут разделить на 9 статистических макрорегионов (карта)
До конца 2025 года Украина предоставит европейским партнерам откорректированное предложение по статистическим макрорегионам (NUTS-1). Для этого власти конструктивно взаимодействуют с Госстатом.
Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.
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Речь идет о номенклатуре территориальных единиц для статистики (NUTS), используемой в европейских странах для сбора, составления и распространения гармонизированной региональной статистики.
То есть на административное деление, органы местного самоуправления, местные советы это никак не повлияет.

На какие статистические регионы предлагают поделить Украину

  • Макрорегион 1: Сумская область, Харьковская область, Черниговская область.
  • Макрорегион 2: Донецкая область, Луганская область.
  • Макрорегион 3: Днепропетровская область, Запорожская область.
  • Макрорегион 4: Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Крым.
  • Макрорегион 5: Винницкая область, Тернопольская область, Хмельницкая область.
  • Макрорегион 6: Киевская область и город Киев.
  • Макрорегион 7: Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область.
  • Макрорегион 8: Волынская область, Ровенская область, Житомирская область.
  • Макрорегион 9: Полтавская область, Кировоградская область, Черкасская область.
Источник: тг-канал «Андрей Смолий»
Источник: тг-канал «Андрей Смолий», t.me
«Сразу подчеркну несколько важных вещей. Это не перечеркивает работу Министерства развития общин и территорий Украины и экспертов относительно макрорегионов безопасности, как основы государственной региональной политики. Очень ждем появления постановления. Мы рассматриваем возможность образования на этом уровне проектных офисов для работы с европейскими программами. Это может быть либо замещение, либо реформирование агентств регионального развития», — написал Безгин.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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