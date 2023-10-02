Украинскому IT-сектору требуется 1 миллион специалистов — Федоров Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Украинскому IT-сектору требуется 1 миллион специалистов — Федоров

В украинской IT-отрасли должно быть 1 миллион специалистов.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время конференции IT Arena, пишет DOU

По его словам, это связано с тем, что у украинской индустрии есть перспективы развития.

«300−350 тысяч специалистов — это только старт, нам нужен миллион человек в ІТ-отрасли. Тогда мы сможем генерировать больше цифрового ВВП, потому что за этим будущее, там добавленная ​​стоимость, миллиардные компании и инвестиции», — сказал Михаил Федоров.

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В этом контексте он рассказал о внедрении налогового и правового пространства «Дія.City». После изучения опыта других стран, проект решили создать без территориальной привязки.

«Это было сознательное решение сделать Дія.City без привязки к территории. Мы хотим, чтобы и Харьков, и Одесса, и Киев и Львов развивались. Чтобы какая-то одна территория не становилась магнитом для индустрии, у нас ведь не такая большая индустрия. Она большая, если сравнивать с Европой, но можем больше», — объяснил вице-премьер-министр.

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Он также добавил, что сегодня IT-сектор вовлечен в войну. К примеру, есть 200 компаний, занимающихся дронами.

«Но я верю в то, что можно делать гораздо больше. Каждый работник IT-сектора должен быть либо IT-волонтером, либо в IT-армии, либо быть куратором любого технологического подразделения в Силах обороны. Он должен понимать, что технологии — это валюта нашей победы. И сегодня ты не можешь не приобщаться. Уплачиваешь налоги — супер, — подчеркнул Михаил Федоров. — Налоги бесценны, но технология важнее денег».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Dou По материалам:

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