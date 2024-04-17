Украинское Дунайское пароходство завершило прошлый год с рекордной прибылью — Finance.ua
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Украинское Дунайское пароходство завершило прошлый год с рекордной прибылью

Фондовый рынок
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Украинское Дунайское пароходство завершило прошлый год с рекордной прибылью
Украинское Дунайское пароходство завершило прошлый год с рекордной прибылью
Украинское Дунайское пароходство завершило 2023 год с рекордной прибылью в 719 млн грн. В госбюджет предприятие уплатило более 140 млн грн.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Также отмечается, что дивиденды составили около 216 млн грн. Это рекордный показатель за все годы существования Украинского Дунайского пароходства. В то же время предприятие ликвидировало имеющиеся долги.
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«Такой результат стал возможным преимущественно благодаря единой логистической услуге — объединению фрахта с перевалкой в ​​Украине и Констанце. С начала полномасштабного вторжения сохраняется высокий спрос на речные перевозки, которые проходят без посредников по рыночной цене», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным министерства, на предприятии структурировали систему закупок и приняли большое количество антикоррупционных мер.
«Украинское Дунайское Пароходство стабильно демонстрирует рост по всем показателям. Кроме поступлений в бюджет, здесь расширяют и собственные мощности путем модернизации старого флота. Благодарен за работу всей команде ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», — сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По материалам:
Espreso.tv
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