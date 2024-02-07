Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства — Finance.ua

Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства

Украина начинает модернизацию речного флота Украинского Дунайского пароходства совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Там отмечают, что средний возраст речного флота Дунайского пароходства — более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Читайте также Международная финансовая корпорация (IFC) будет способствовать обновлению флота Украинского Дунайского пароходства

Отмечается, что подготовительные работы на судах, предназначенных для модернизации, проведут в Украине на заводе ЧАО «Украинское Дунайское Пароходство» (УДП), а замена двигателей произойдет в Австрии. Первое судно типа «Капитан Антипов» уже готовится к отправке в Австрию.

В рамках договора также законтрактованы японские двигатели Mitsubishi. В Украине имеются сертифицированные компании, которые могут обеспечить их сервисное обслуживание. Уже в апреле они должны быть поставлены на завод ÖSWAG.

Задача инженеров — произвести замену двигателей таким образом, чтобы это не повлияло на ходовые качества судна. Кроме того, двигатели должны дооборудоваться для соответствия экологическим требованиям Stage5.

Одновременно с проектом модернизации первых 5 идут переговоры по модернизации других серий самоходных судов.

Читайте также Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков

Как отмечают в ведомстве, стратегическая задача — модернизировать весь тяговой флот УДП, который на сегодняшний день насчитывает 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

«В прошлом году в Лондоне подписали соглашение с IFC, направленное на привлечение инвестиций для этих нужд. На сегодняшний день есть подписанный договор с австрийской компанией ÖSWAG на выполнение работ по модернизации первых пяти судов этой серии. ÖSWAG имеет огромный опыт модернизации старого дунайского флота — как грузового, так и пассажирского», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он добавил, что экономический эффект от модернизации одного судна в год — более 800 тысяч евро и 20−25% топлива. Также благодаря этому можно будет обеспечить сокращение простоев в ремонте и затрат на поиск и покупку запчастей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.