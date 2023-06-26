Международная финансовая корпорация (IFC) будет способствовать обновлению флота Украинского Дунайского пароходства — Finance.ua

Международная финансовая корпорация (IFC) будет способствовать обновлению флота Украинского Дунайского пароходства Сегодня 05:41 — Казна и Политика

Международная финансовая корпорация (IFC) будет способствовать обновлению флота Украинского Дунайского пароходства

Украинское Дунайское пароходство и Международная финансовая корпорация с участием вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова подписали Соглашение в рамках проходящей в Лондоне Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2023).

Об этом сообщает Мининфраструктуры, пишет agravery.com.

Главная цель договоренностей — мобилизовать частные инвестиции для модернизации и расширения флота ключевого украинского перевозчика на Дунае. Международная финансовая корпорация также будет способствовать внедрению европейских стандартов корпоративной политики, комплаенса и финансовой прозрачности.

Обновление флота Украинского Дунайского пароходства позволит расширить возможности логистической экосистемы Дуная. Дунайский кластер — важная составляющая мировой продовольственной безопасности и экономической интеграции Украины с ЕС, так как это эффективный альтернативный путь для грузооборота в условиях блокирования основных морских путей. Сотрудничество Украинского Дунайского пароходства и Международной финансовой корпорации, входящей в группу Всемирного банка, усилит устойчивость украинского транспортного сектора и увеличит экспортный потенциал Украины. Украинское Дунайское пароходство (УДП) — частное акционерное общество (ЧАО), принадлежащее государству.

После полномасштабного вторжения россии УДП перестроило бизнес-модель, внедрило реформы по прозрачному и эффективному управлению. Предприятие запустило новые направления деятельности, реализовало ряд инвестиционных проектов, приступило к строительству и модернизации флота.

Впервые за историю существования Украинское Дунайское пароходство получило прибыль от деятельности, в результате чего в 2022 году госбюджет получил рекордные дивиденды — более 146 млн грн. Трансформация предприятия открыла возможность привлечения инвестиций и стратегического взаимодействия с международными партнерами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.