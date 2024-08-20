Украинское Дунайское пароходство переходит на 6-часовой рабочий день — Finance.ua
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Украинское Дунайское пароходство переходит на 6-часовой рабочий день

Личные финансы
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Украинское Дунайское пароходство переходит на 6-часовой рабочий день
Украинское Дунайское пароходство переходит на 6-часовой рабочий день
В ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» сообщили, что компания переходит на 6-часовой рабочий день.
В частности, среди названных УДП причины: отсутствие поддержки дунайского экспортного направления.
«Дунайские порты способны конкурировать с одесскими за украинскую агропродукцию, но нужна скидка на железнодорожные перевозки в Измаил», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что из-за аномальной жары и обмеления на Среднем Дунае усложняется движение баржевых караванов, некоторые клиенты в августе взяли паузу, чтобы не рисковать.
«Уменьшается допустимая осадка барж, но владельцы груза не готовы к повышению фрахтовых ставок. Из-за жары аграрии потеряли часть урожая. Сократился объем агропродукции, экспортируемой по Дунаю», — добавили в УДП.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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