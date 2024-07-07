Украинский рынок новых авто в июне пошел в «минус» — Finance.ua
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Украинский рынок новых авто в июне пошел в «минус»

Технологии&Авто
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Украинский рынок новых авто в июне пошел в «минус»
Украинский рынок новых авто в июне пошел в «минус», freepik.com
В июне впервые в 2024 году спрос на новые авто продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
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За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано около 5200 новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году.
По сравнению с маем, потребительская активность на авторынке в июне уменьшилась на 7%. В этом году меньше автомобилей покупали только в январе.
Итого с начала года в Украине было зарегистрировано более 32 800 новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Наибольшее количество регистраций в июне пришлось на легковые автомобили марки Toyota — 853 авто.
Впервые второе место по популярности заняла BMW — 545 машин. Третий результат у Renault — 487 авто.
Также в ТОП-5 июня попали Skoda (278) и Volkswagen (269).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster (447 регистраций).
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По материалам:
Finance.ua
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