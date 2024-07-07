Украинский рынок новых авто в июне пошел в «минус» — Finance.ua

Украинский рынок новых авто в июне пошел в «минус» Сегодня 21:15 — Технологии&Авто

Украинский рынок новых авто в июне пошел в «минус», freepik.com

В июне впервые в 2024 году спрос на новые авто продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано около 5200 новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году.

По сравнению с маем, потребительская активность на авторынке в июне уменьшилась на 7%. В этом году меньше автомобилей покупали только в январе.

Итого с начала года в Украине было зарегистрировано более 32 800 новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Наибольшее количество регистраций в июне пришлось на легковые автомобили марки Toyota — 853 авто.

Впервые второе место по популярности заняла BMW — 545 машин. Третий результат у Renault — 487 авто.

Также в ТОП-5 июня попали Skoda (278) и Volkswagen (269).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster (447 регистраций).

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