Украинский медиасервис Megogo выходит на новый рынок — Finance.ua

Украинский медиасервис Megogo выходит на новый рынок 04.03.2024, 00:12 — Фондовый рынок

Украинский медиасервис Megogo выходит на новый рынок, Фото: shoppingpl.com

Украинский медиасервис Megogo запускается в Румынии. Страна станет пятнадцатым рынком, на котором компания будет предоставлять свои услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В Румынии сервис будет фокусироваться на онлайн-телевидении с интерактивными функциями, а также будет предлагать библиотеку фильмов и мультфильмов.

«Мы полагались на опыт работы на рынке Польши. Проделали большую работу по исследованию рынка и локализации продукта: начиная с языка интерфейса, учета локальных преимуществ, договоренностей с правообладателями, заканчивая платежными системами», — говорится в сообщении компании.

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В настоящее время для пользователей доступен пакет бесплатного телевидения, а также платный пакет каналов Optim TV по цене 14.99 лей с более широким перечнем — более 100. Среди них также популярные национальные каналы: Kanal D, Romania TV, TraLaLa TV, TVR 1, National TV, TV1000, Viasat History, Epic Drama, Bollywood TV и другие.

В Румынии за развитие бизнеса будет отвечать Константин Пандела, ранее работавший в крупных румынских компаниях Romtelecom, Telekom Romania и Orange Romania.

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