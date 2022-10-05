Украинский экспорт впервые с начала войны достиг $4 млрд — Finance.ua

Украинский экспорт впервые с начала войны достиг $4 млрд Сегодня 05:30 — Казна и Политика

Украинский экспорт впервые с начала войны достиг $4 млрд

Украина в сентябре впервые после начала вторжения россии экспортировала товаров на сумму свыше $4 млрд и более 9 млн т.

Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, экспорт составил $4,144 млрд, что на 23% больше, чем в августе. Объем экспорта — 9,66 млн т, на 32% больше, чем в августе.

«По объемам — супервосходящая динамика: июль — 5,79 млн т, август — 7,29 млн т, сентябрь — 9,6 млн т», — написал Качка.

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Отрицательное сальдо в торговле товарами в сентябре сократилось втрое по сравнению с августом — с $1,053 млрд до $354 млн.

Согласно данным Минэкономики, Украина смогла экспортировать кораблями 5,175 млн т аграрной продукции. Для сравнения: железнодорожный экспорт — всего 902 000 т, а автомобильный — 850 000 т.

Напомним, в январе и феврале 2022 года украинский экспорт демонстрировал очень положительную динамику — рост к аналогичному периоду прошлого года составил 34%. Однако уже в марте произошел обвал экспорта — сокращение составило 50%.

Медленное возобновление экспорта началось в мае, а наибольший объем экспорта с начала широкомасштабной войны был зафиксирован в августе в связи с разблокировкой украинских черноморских портов ($3,4 млрд).

За восемь месяцев 2022 года украинский экспорт составил $29 млрд. Это на треть меньше результата аналогичного периода прошлого года. В натуральных показателях украинский экспорт составляет 63 млн т, что на 59% меньше показателя прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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