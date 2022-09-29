Экспорт в ЕС превышает довоенный уровень — Минэкономики — Finance.ua
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Экспорт в ЕС превышает довоенный уровень — Минэкономики

Казна и Политика
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По итогам августа украинский экспорт в страны ЕС почти достиг довоенного уровня. А по результатам 1-3 квартала даже превысит соответствующие довоенные показатели.
Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире национального телемарафона.
"На сегодняшний день торговля между Украиной и Европейским Союзом фактически возобновилась. В августе экспорт в ЕС составил 90% уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года.
А за три квартала 2022 года мы экспортировали в ЕС, несмотря на войну, даже на несколько процентов больше, чем за I-III кварталы 2021 года", — сказал Качка.
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«Торговой активности украинских экспортеров способствовал целый ряд шагов, предпринятых странами ЕС и правительством Украины. В частности, отмена квот и пошлин Европейским Союзом упростила экспорт аграрной продукции», — напомнили в правительстве.
С 1 октября заработает «таможенный безвиз», то есть вступят в силу для Украины Конвенция о процедуре совместного транзита и Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами. Это позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.
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В то же время, по словам Качки, в целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину.
«Если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне 6 млрд долларов и больше, то сейчас мы выходим на уровень 3,4 млрд долларов — примерно таким будет результат по сентябрю», — отметил замминистра.
Более всего сократился экспорт в страны Северной Африки и Азии. И сейчас он возобновляется только в контексте зерновой инициативы и открытия портов. Также, по его слоям, полностью прекращена торговля с рф и рб.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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