Украинский экспорт в октябре установил рекорд 2024 года — Finance.ua
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Украинский экспорт в октябре установил рекорд 2024 года

Казна и Политика
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Украинский экспорт в октябре установил рекорд 2024 года
Украинский экспорт в октябре установил рекорд 2024 года
Октябрьский экспорт товаров достиг рекордного уровня в 2024 году, достигнув более $3,8 млрд. Это на 18,7% больше, чем в сентябре. Всего с начала года экспорт товаров составил почти $34,6 млрд.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Экспорт морским транспортом в октябре вырос на 28,2% в денежном эквиваленте и на 37,1% - в весе.
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По ее словам, существенный рост экспорта в октябре стал возможен благодаря увеличению поставок агропродукции.
«Так, экспорт агропродукции вырос в октябре по стоимости на 32,3%, а в весе — на 33,8%. Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 10,9 млн тонн, что на 26,2% больше, чем в сентябре этого года», — отметила Свириденко.
Среди крупнейших экспортных позиций в октябре:
  • подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло на $447,2 млн;
  • кукуруза на $363,6 млн;
  • пшеница на $318,2 млн;
  • соевые бобы на $260 млн;
  • семена рапса на $239,2 млн;
  • железная руда и концентраты на $166,8 млн.
Основными торговыми партнёрами Украины стали Польша, Германия, Испания, Италия и Турция. В октябре экспорт в страны ЕС составил $2,38 млрд, что на 15,8% больше по сравнению с сентябрем.
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В целом с начала 2024 года, по оперативным данным, экспорт товаров составил почти $34,6 млрд.
Свириденко отметила, что нынешний экспорт может превысить показатель 2023 года, который составил $36,2 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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