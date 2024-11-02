Сколько зерна экспортировала Украина в октябре — Finance.ua

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Сколько зерна экспортировала Украина в октябре

Казна и Политика
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Сколько зерна экспортировала Украина в октябре
Сколько зерна экспортировала Украина в октябре, Фото: freepik
Украина продолжает активно экспортировать зерновые культуры. С начала 2024/25 маркетингового года (МР) страна уже поставила на внешние рынки 13,547 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 3,099 млн тонн отгружено только в октябре.
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.
В разрезе культур с начала текущего сезона было экспортировано:
  • пшеницы — 7,459 млн тонн (в октябре — 1,361 млн тонн);
  • ячменя — 1,684 млн тонн (361 тыс. тонн);
  • ржи — 10,6 тыс. тонн (3,1 тыс. тонн);
  • кукурузы — 4,129 млн тонн (1,365 млн тонн)
Кроме зерновых Украина экспортировала также значительные объемы муки, общий объем которой достиг 24,4 тыс. тонн, из них 22,3 тыс. тонн — пшеничная мука.
В октябре эти показатели составили 5,6 тыс. и 5 тыс. тонн соответственно.
Напомним, как сообщает Государственная таможенная служба Украины, за первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на четверть, а именно на 9,9 млн т. Их стоимость выросла на $1,4 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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