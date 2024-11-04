В октябре экспорт агропродукции вырос на 33,8% — Finance.ua
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В октябре экспорт агропродукции вырос на 33,8%

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В октябре 2024 года Украине удалось экспортировать 6,6 млн т продукции АПК, что на 33,8% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Рост экспорта наблюдается во всех категориях товаров. Основная причина такого роста — это окончание сбора урожая.
Об этом сообщает пресс-служба УКАБ.
Что касается структуры экспорта продукции в октябре 2024 года, то она была следующая:
  • зерновые культуры — 4,0 млн т (кукуруза — 49%, пшеница — 42%, ячмень — 10%). Рост к показателю предыдущего месяца: +33%;
  • масличные культуры — 1,2 млн т (соя — 57%, рапс — 40% и подсолнечник — 1%). Рост: +27%;
  • растительные масла — 590,2 тыс. т (подсолнечное масло — 82%, рапсовое — 11% и соевое — 7%). Рост: 38%.
  • жмыхи после извлечения растительных масел — 474,3 тыс. т (подсолнечное — 85%, соевое — 15%). Рост: +82%;
  • другие виды агропромышленной продукции — 420,4 тыс. т. Рост: +22%.
По сравнению с предыдущим периодом, в экспорте зерновых ведущее место занимает кукуруза вместо пшеницы, а в экспорте масличных — соя вместо рапса. Это связано с завершением сбора этих культур.
По материалам:
agrotimes.ua
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