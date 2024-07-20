Украинский экспорт и импорт товаров: как изменились показатели за первые 5 месяцев 2024 года — Finance.ua

Украинский экспорт и импорт товаров: как изменились показатели за первые 5 месяцев 2024 года Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Украинский экспорт и импорт товаров: как изменились показатели за первые 5 месяцев 2024 года

За первые 5 месяцев 2024 года Украина импортировала товаров на 27,55 млрд долларов. Это на 8,3% превышает показатель за аналогичный период в прошлом году. В то же время, экспорт украинских товаров увеличился на 1,7%, до 16,83 млрд долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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«За январь-май 2024 г. экспорт товаров составил 16 832,0 млн долл. США, или 101,7% по сравнению с январем-маем 2023 г., импорт — 27 547,8 млн долл., или 108,3%», — говорится в сообщении.

По данным Госстата, отрицательное сальдо за указанный период составило 10,7 млрд долл. (В прошлом году оно также было отрицательным — 8,88 млрд долл.).

Отмечается, что внешнеторговые операции Украина проводила с партнерами из 220 стран.

Экспорт товаров

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего выросли объемы экспорта черных металлов (+7%) до 1,21 млрд долл. и жиры/масла животного и растительного происхождения (+9,5%) до 2,67 млрд долл.

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В то же время экспорты зерновых и электрических машин продемонстрировали негативную динамику — сокращение составило 1,3%, до 4,57 млрд долларов и 61,9%, до 310,9 млн долларов соответственно.

Импорт товаров

В лидерах по объему роста импорта остаются средства наземного транспорта (+39,2%, до 3,31 млрд долл. США) и ядерные реакторы, котлы и машины (+38,2%, до 2,48 млрд долл.)

Наибольшее сокращение объемов испытал импорт топлива, которого было ввезенно на 33,1% меньше, чем годом ранее, на 3,44 млрд долл. США.

Укрінформ По материалам:

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