ВРУ отменило пошлины и налоги на импорт энергооборудования — Finance.ua

ВРУ отменило пошлины и налоги на импорт энергооборудования Сегодня 16:44 — Энергетика

ВРУ отменило пошлины и налоги на импорт энергооборудования

Верховная Рада 16 июля одобрила в целом законопроекты № 11 258 и № 11 259, которые освобождают от налоговых и таможенных пошлин импорт машин разминирования и оборудования для энергетики.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По информации депутата, документы были поддержаны 305 и 313 голосами соответственно.

«Рада приняла в целом № 11 258 и № 11 259 об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Там также есть правки об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики», — говорится в сообщении.

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Согласно перечню, до конца военного положения освобождаются от налогообложения товары, ввозимые на таможенную территорию Украины (в том числе пересылаемые в международные почтовые и экспресс-отправления), которые классифицирутся по таким кодам согласно УКТ ВЭД:

8406 — паровые турбины (кроме 8406 10 00 00 — турбины для судовых силовых установок);

8410 — только турбины гидравлические и их части;

8483 40 21 00 — цилиндрические и винтовые передачи;

8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90 — электрогенераторные установки с поршневым двигателем (кроме предназначенных для гражданской авиации);

8411 — газовые турбины;

8501 64 00 00 — двигатели и генераторы, электрические (кроме электрогенераторных установок) мощностью более 750 кВxА;

8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00 — инверторы (кроме инверторных сварочных аппаратов);

8507 60 00 00 — литий-ионные аккумуляторы (кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт по переменному и постоянному току и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А-ч);

8541 43 00 00 — солнечные электропанели;

8537 — пульты, распределительные щиты для контроля или распределения электрического тока (кроме предназначенных для авто — 8537 10 98 10);

8503 00 99 00 — части для ветроэнергетических электрогенераторных установок.

Указанные льготы будут действовать до окончания военного положения, но не позднее 1 января 2026 года.

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