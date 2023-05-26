Украинский авторынок: цены на вторичке и динамика активности покупателей (инфографика) — Finance.ua
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Украинский авторынок: цены на вторичке и динамика активности покупателей (инфографика)

Личные финансы
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Украинский авторынок: цены на вторичке и динамика активности покупателей (инфографика)
Украинский авторынок: цены на вторичке и динамика активности покупателей (инфографика)
Текущая неделя показала некоторое уменьшение активности потенциальных покупателей. Картина о распределении количества просмотров предложений о продаже автотранспорта в течение недели вернулась к «классическому» виду, с пиком в воскресенье. В целом же авторынок замедляется. Об этом сообщили эксперты auto.ria.
Объяснить такое положение дел можно недостаточным пополнением нашего автопарка импортными автомобилями по основным направлениям — из Европы и США, а также низкими объемами продаж новых авто достаточно длительное время, которые тоже должны были пополнять вторичный рынок.
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При потенциале 40−50 тысяч «свежепригнанных» легковушек в месяц, сейчас около 15 тысяч. Статистика предыдущих периодов свидетельствует, что увеличение импорта приводит к росту торгов на рынке в целом. Соответственно, наблюдается и обратный эффект: меньше импорта — меньший интерес к покупке (замене) следующего автомобиля.
Украинский авторынок: цены на вторичке и динамика активности покупателей (инфографика)
Обстоятельства, описанные в предыдущем разделе, относятся и к ценовой картине вторичного рынка легковых автомобилей. Цены на существующие в Украине машины должны постепенно снижаться, однако ограниченный выбор сдерживает этот процесс. И даже наоборот — условно «свежие» авто дорожают, по тем же причинам.
В то же время продолжают дешеветь в своей массе электромобили, поскольку и дальше растет предложение с ними, приближаясь к новому рекорду в размере 8 тысяч предложений на auto. ria, который, вероятно, будет установлен через несколько недель.
Украинский авторынок: цены на вторичке и динамика активности покупателей (инфографика)

Какие модели легковых автомобилей ищут чаще всего

Список самых популярных в поиске моделей продолжает оставаться без существенных изменений, что свидетельствует о постоянстве предпочтений украинских покупателей в выборе отдельных моделей легковых автомобилей с пробегом. Пока в список не попали ни городские компакты, ни хотя бы один из самых популярных электромобилей.
Украинский авторынок: цены на вторичке и динамика активности покупателей (инфографика)
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По материалам:
Finance.ua
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