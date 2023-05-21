Какие б/у автомобили С-класса покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua
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Какие б/у автомобили С-класса покупают украинцы (инфографика)

Технологии&Авто
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Издание AUTO.RIA.com назвало легковушки С-класса, которые чаще всего покупают украинцы.
По данным аналитиков, это один из самых крупных сегментов нашего вторичного авторынка. Его доля по итогам первых четырех месяцев 2023 достигла 22,4%. Больше (да и то ненамного) только у кроссоверов — 24%.
Автомобили этого сегмента имеют наиболее сбалансированные характеристики в отношении габаритов, внутреннего пространства, объема багажника, расхода топлива, а самое главное — выбора вариантов.
В рейтинг попали 15 легковых автомобилей С-класса, которых в течение первых четырех месяцев текущего 2023 года (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) было куплено больше всего.
Какие б/у автомобили С-класса покупают украинцы (инфографика)
Напомним, в апреле украинцы приобрели более 93 тысяч подержанных автомобилей. Это на 47% больше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году.

Справка Finance.ua:

  • Доля городских автомобилей В-класса по итогам первого квартала 2023 достигла 17,6%. Этими автомобилями по европейским принципам классификации считаются легковушки, длина кузова которых около 4 метров.
  • Они занимают место между ультракомпактными автомобилями А-класса, вроде Smart или Daewoo Matiz, но немного меньше представителей следующего, С-класса, который также часто зовут «Гольф-классом».
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По материалам:
MMR
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