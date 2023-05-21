Какие б/у автомобили С-класса покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какие б/у автомобили С-класса покупают украинцы (инфографика) Сегодня 16:45 — Технологии&Авто

Издание AUTO.RIA.com назвало легковушки С-класса, которые чаще всего покупают украинцы.

По данным аналитиков, это один из самых крупных сегментов нашего вторичного авторынка. Его доля по итогам первых четырех месяцев 2023 достигла 22,4%. Больше (да и то ненамного) только у кроссоверов — 24%.

Автомобили этого сегмента имеют наиболее сбалансированные характеристики в отношении габаритов, внутреннего пространства, объема багажника, расхода топлива, а самое главное — выбора вариантов.

В рейтинг попали 15 легковых автомобилей С-класса, которых в течение первых четырех месяцев текущего 2023 года (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) было куплено больше всего.

Напомним, в апреле украинцы приобрели более 93 тысяч подержанных автомобилей. Это на 47% больше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году.

Справка Finance.ua:

Доля городских автомобилей В-класса по итогам первого квартала 2023 достигла 17,6%. Этими автомобилями по европейским принципам классификации считаются легковушки, длина кузова которых около 4 метров.

Они занимают место между ультракомпактными автомобилями А-класса, вроде Smart или Daewoo Matiz, но немного меньше представителей следующего, С-класса, который также часто зовут «Гольф-классом».

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MMR По материалам:

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