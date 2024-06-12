Украинские яичные продукты будут экспортироваться в Канаду — Finance.ua

Украинские яичные продукты будут экспортироваться в Канаду Сегодня 05:59 — Казна и Политика

Украинские производители яичных продуктов теперь смогут экспортировать свою продукцию в Канаду.

Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что экспорт яичных продуктов в Канаду возможен только при сотрудничестве с лицензированными импортерами этой страны.

В мае 2024 года физические объемы экспорта товаров составили 12,2 млн тонн, стоимость — 3 млрд 340 млн долларов США. Физические показатели экспорта товаров остались близкими к довоенным показателям февраля 2022 года.

По показателям физического объема экспорт товаров в мае 2024 года является вторым за весь период широкомасштабного вторжения — больший объем экспорта был только в апреле этого года.

ukragroconsult По материалам:

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