Украинские яичные продукты будут экспортироваться в Канаду — Finance.ua
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Украинские яичные продукты будут экспортироваться в Канаду

Казна и Политика
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Украинские производители яичных продуктов теперь смогут экспортировать свою продукцию в Канаду.
Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран, сообщили в Госпродпотребслужбе.
Отмечается, что экспорт яичных продуктов в Канаду возможен только при сотрудничестве с лицензированными импортерами этой страны.
В мае 2024 года физические объемы экспорта товаров составили 12,2 млн тонн, стоимость — 3 млрд 340 млн долларов США. Физические показатели экспорта товаров остались близкими к довоенным показателям февраля 2022 года.
По показателям физического объема экспорт товаров в мае 2024 года является вторым за весь период широкомасштабного вторжения — больший объем экспорта был только в апреле этого года.
По материалам:
ukragroconsult
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