Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие — Finance.ua

Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие
Украинские стартапы, работающие над реализацией, развитием или масштабированием проекта на основе открытых данных, имеют шанс получить финансовую и менторскую поддержку.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что началась регистрация на Open Data Accelerator — трехмесячную программу акселерации, которая предоставит 10−15 украинских стартапам необходимые ресурсы для развития и масштабирования их идей.
Из них не менее пяти стартапов-победителей Open Data Accelerator получат финансирование из общего фонда более 5,8 млн грн.
Что получат участники акселератора
- Возможность финансирования
- Лекции, воркшопы, АМА-сессии для успеха open data стартапа
- Групповые и индивидуальные менторские сессии
- Демо День стартапов-участников акселерации
- Постакселерационная поддержка от 1991 Accelerator
- 35+ партнерских бонусов и спецпредложений
Проекты стартапов-кандидатов должны преследовать цель решения социально-экономических вызовов Украины и способствовать прозрачности, открытости и борьбе с коррупцией.
Подать заявку на участие в акселераторе можно до 16 августа. Более подробная информация об условиях регистрации и проекте по ссылке.
Недавно состоялся Open Data Hackathon для вовлечения новичков в сферу открытых данных и создания проектов и стартапов на их основе. Три команды-победителя получили гарантированное участие в Open Data Accelerator.
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