Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие — Finance.ua

Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие Сегодня 16:08 — Фондовый рынок

Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие

Украинские стартапы, работающие над реализацией, развитием или масштабированием проекта на основе открытых данных, имеют шанс получить финансовую и менторскую поддержку.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что началась регистрация на Open Data Accelerator — трехмесячную программу акселерации, которая предоставит 10−15 украинских стартапам необходимые ресурсы для развития и масштабирования их идей.

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Из них не менее пяти стартапов-победителей Open Data Accelerator получат финансирование из общего фонда более 5,8 млн грн.

Что получат участники акселератора

Возможность финансирования

Лекции, воркшопы, АМА-сессии для успеха open data стартапа

Групповые и индивидуальные менторские сессии

Демо День стартапов-участников акселерации

Постакселерационная поддержка от 1991 Accelerator

35+ партнерских бонусов и спецпредложений

Проекты стартапов-кандидатов должны преследовать цель решения социально-экономических вызовов Украины и способствовать прозрачности, открытости и борьбе с коррупцией.

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Подать заявку на участие в акселераторе можно до 16 августа. Более подробная информация об условиях регистрации и проекте по ссылке

Недавно состоялся Open Data Hackathon для вовлечения новичков в сферу открытых данных и создания проектов и стартапов на их основе. Три команды-победителя получили гарантированное участие в Open Data Accelerator.

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