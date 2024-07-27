Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие — Finance.ua
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Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие

Фондовый рынок
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Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие
Украинские стартапы на базе открытых данных могут получить средства на развитие: как принять участие
Украинские стартапы, работающие над реализацией, развитием или масштабированием проекта на основе открытых данных, имеют шанс получить финансовую и менторскую поддержку.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что началась регистрация на Open Data Accelerator — трехмесячную программу акселерации, которая предоставит 10−15 украинских стартапам необходимые ресурсы для развития и масштабирования их идей.
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Из них не менее пяти стартапов-победителей Open Data Accelerator получат финансирование из общего фонда более 5,8 млн грн.

Что получат участники акселератора

  • Возможность финансирования
  • Лекции, воркшопы, АМА-сессии для успеха open data стартапа
  • Групповые и индивидуальные менторские сессии
  • Демо День стартапов-участников акселерации
  • Постакселерационная поддержка от 1991 Accelerator
  • 35+ партнерских бонусов и спецпредложений
Проекты стартапов-кандидатов должны преследовать цель решения социально-экономических вызовов Украины и способствовать прозрачности, открытости и борьбе с коррупцией.
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Подать заявку на участие в акселераторе можно до 16 августа. Более подробная информация об условиях регистрации и проекте по ссылке.
Недавно состоялся Open Data Hackathon для вовлечения новичков в сферу открытых данных и создания проектов и стартапов на их основе. Три команды-победителя получили гарантированное участие в Open Data Accelerator.
По материалам:
Finance.ua
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