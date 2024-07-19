Украинский стартап создал первое в стране здание на 3D-принтере — Finance.ua

Украинский стартап создал первое в стране здание на 3D-принтере Сегодня 20:20 — Технологии&Авто

Украинский стартап создал первое в стране здание на 3D-принтере

Украинский стартап 3D UTU создал первое в стране здание на 3D-принтере для семьи погибшего Героя из Ирпеня.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

«Новое жилье для семьи защитника построили с помощью 3D-принтера от украинского стартапа 3D UTU. Дом площадью 130 м² построили всего за 58 моточасов, а это примерно 2 суток работы принтера. Жена и дети бесплатно получили ключи от дома», — написал Федоров.

Он также отметил, что такое строительство — это не только скорость и экономичность. «Эта технология также позволяет возводить энергоэффективные и более экологичные дома», — добавил министр.

По его информации, российские оккупанты уничтожили дом семьи Ярослава Березова во время оккупации города в 2022 году. Ярослав Березов погиб в боях за Бахмут в том же году.

Економічна Правда По материалам:

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