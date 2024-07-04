Meta представила новый ИИ-инструмент для генерации 3D-ресурсов — Finance.ua
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Meta представила новый ИИ-инструмент для генерации 3D-ресурсов

Технологии&Авто
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Meta представила новый ИИ-инструмент для генерации 3D-ресурсов
Meta представила новый ИИ-инструмент для генерации 3D-ресурсов
Meta представила новый инструмент для создания 3D-ресурсов на основе искусственного интеллекта — 3D Gen (3DGen).
Об этом сообщает VentureBeats.
Как утверждает компания, 3DGen сможет предложить пользователям «создание 3D-ресурсов с высокой скоростью и высококачественными 3D-формами и текстурами менее чем за минуту».
Кроме того, новый инструмент предложит возможности изменить ранее сгенерированные или созданные людьми 3D формы благодаря использованию дополнительных текстовых команд.
3DGen объединяет два ключевых технических компонента — 3D AssetGen и 3D TextureGen, которые были разработаны для генерации текстового запроса в 3D-модели и текстуре.
Среди прочего, 3DGen также поддерживает PBR-материалы, что позволит реалистично повторно высветлить сгенерированные 3D-объекты для дальнейшего их применения в реальных программах.
По материалам:
mezha.media
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