Украинские школьники за границей: как перевести ребенка в «украиноязычный» класс — Finance.ua

Украинские школьники за границей: как перевести ребенка в «украиноязычный» класс Сегодня 05:47 — Мир

Украинские школьники за границей: как перевести ребенка в «украиноязычный» класс

Ученики, которые сейчас находятся и учатся за пределами Украины, могут учиться в украинских школах в одном из трех форматов.

Об этом информируют на портале НУШ со ссылкой на слова представителей Минобразования.

Дети могут учиться по индивидуальной или семейной форме. Когда ученик или ученица учится очно в местной школе, а овладение украинской программой возлагается на родителей.

Также учащиеся могут получать образование в дистанционном формате только по украиноведческому компоненту. Во время такого обучения учащиеся овладевают программой местной школы, а вечером или в субботу дистанционно изучают украинский язык и литературу и историю Украины.

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Третий формат предполагает полноценное дистанционное обучение. К примеру, ученица или ученик учится в местной школе и параллельно изучает все предметы в украинском учебном заведении. В Министерстве образования и науки Украины обращают внимание, что в таком случае дети получают двойную нагрузку, а обучение в украинской школе часто становится формальностью.

Как пояснили в Министерстве, обучение учеников и учениц, ныне находящихся за границей, по украиноведческому компоненту будет проходить на базе 148 учебных заведений Украины.

Также в Министерстве объяснили, что поскольку занятия будут проходить дистанционно, школа, которую родители выберут для изучения ребенком украиноведческого компонента, не обязательно должна быть ближе к месту проживания семьи перед началом полномасштабной войны.

Обучение будет проходить вечером или по субботам. В частности, дети будут изучать:

украинский язык;

украинскую литературу;

«Я исследую мир» (для учащихся 1−4-х классов);

историю Украины (с 5 класса);

географию (с 8 класса);

основы правоведения (с 9 класса);

«Защита Украины» (с 10 класса).

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