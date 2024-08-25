Украинские школьники за границей: как перевести ребенка в «украиноязычный» класс — Finance.ua
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Украинские школьники за границей: как перевести ребенка в «украиноязычный» класс

Мир
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Украинские школьники за границей: как перевести ребенка в «украиноязычный» класс
Украинские школьники за границей: как перевести ребенка в «украиноязычный» класс
Ученики, которые сейчас находятся и учатся за пределами Украины, могут учиться в украинских школах в одном из трех форматов.
Об этом информируют на портале НУШ со ссылкой на слова представителей Минобразования.
Дети могут учиться по индивидуальной или семейной форме. Когда ученик или ученица учится очно в местной школе, а овладение украинской программой возлагается на родителей.
Также учащиеся могут получать образование в дистанционном формате только по украиноведческому компоненту. Во время такого обучения учащиеся овладевают программой местной школы, а вечером или в субботу дистанционно изучают украинский язык и литературу и историю Украины.
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Третий формат предполагает полноценное дистанционное обучение. К примеру, ученица или ученик учится в местной школе и параллельно изучает все предметы в украинском учебном заведении. В Министерстве образования и науки Украины обращают внимание, что в таком случае дети получают двойную нагрузку, а обучение в украинской школе часто становится формальностью.
Как пояснили в Министерстве, обучение учеников и учениц, ныне находящихся за границей, по украиноведческому компоненту будет проходить на базе 148 учебных заведений Украины.
Также в Министерстве объяснили, что поскольку занятия будут проходить дистанционно, школа, которую родители выберут для изучения ребенком украиноведческого компонента, не обязательно должна быть ближе к месту проживания семьи перед началом полномасштабной войны.
Обучение будет проходить вечером или по субботам. В частности, дети будут изучать:
  • украинский язык;
  • украинскую литературу;
  • «Я исследую мир» (для учащихся 1−4-х классов);
  • историю Украины (с 5 класса);
  • географию (с 8 класса);
  • основы правоведения (с 9 класса);
  • «Защита Украины» (с 10 класса).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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