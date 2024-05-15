Украинские разработчики предлагают запустить альтернативу Telegram на базе «Дія» — Finance.ua

Украинские разработчики предлагают запустить альтернативу Telegram на базе «Дія» Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Украинские разработчики предлагают запустить альтернативу Telegram на базе «Дія»

Разработчики ОО «Аналитический центр Информационных ресурсов» работают над созданием сервиса, который станет отечественной альтернативой Telegram. Идея состоит в том, чтобы создать отдельный от «Дія» сервис, который будет предоставлять официальную информацию украинцам.

Об этом рассказали представители ОО «Аналитический центр Информационных ресурсов», передает Детектор медиа.

«У группы наших исследователей есть идея создать проект, который базировался бы на одном из самых популярных приложений в стране и зарекомендовал себя действительно качественным сервисом — это „Дія“, который создан на коде, написанном украинскими разработчиками», — рассказал представитель общественной организации Александр Олешко.

Читайте также ЕС вводит новые правила для регулирования контента в Telegram

Чтобы не перегружать имеющиеся возможности «Дія», разработчики предлагают создать отдельный сервис «Дія.Канали» с авторизацией через материнский. Так работает сервис электронного кабинета водителя, а вскоре заработает электронный кабинет военнообязанного.

«Пользователям это позволит получать своевременную быструю информацию от официальных представителей власти, например Офиса президента, Генерального штаба ВСУ, качественных украинских медиа и общественных организаций», — добавил Олешко.

В то же время представители власти, медиа и общественного сектора получают надежный канал коммуникаций.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.