Украинские предприниматели могут получить грант до $15 тысяч на развитие бизнеса: как принять участие — Finance.ua

Украинские предприниматели могут получить грант до $15 тысяч на развитие бизнеса: как принять участие Сегодня 09:17 — Казна и Политика

Украинские предприниматели могут получить грант до $15 тысяч на развитие бизнеса: как принять участие, Фото: freepik

Украинские предприниматели могут получить до 15 тысяч долларов на развитие собственного дела. Грант можно получить в рамках программы «Создавай».

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кто может получить грант

женщины-предприниматели ФЛП/ООО/частное предприятие с долей участия более 50%, зарегистрированные и действующие в Украине;

бизнес должен находиться в области производства и переработки;

﻿﻿грантополучатели не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях,

предприниматели не должны иметь задолженности перед госбюджетом и не иметь привлечений к уголовной ответственности за коррупцию;

﻿﻿бизнес должен быть официально зарегистрирован и работать.

На что можно будет потратить деньги

Как отмечают в правительстве, средства могут быть направлены на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также на покупку программного обеспечения и обучения (не более 30% гранта).

Этапы получения гранта:

подача заявки на участие в первом этапе;

рассмотрение заявки и приглашение на второй этап;

подача плана развития и документов;

проверка деловой репутации;

принятие решения о предоставлении гранта;

получение гранта и развитие производства.

Внимание! Подать заявку можно до 31 июля. Для этого нужно заполнить форму на сайте.

480 тысяч евро. Напомним, Министерство экономики Украины вместе с ЕС и правительством Германии дали старт новой грантовой программе на

Двенадцать малых и средних предприятий могут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие собственного экспорта и инноваций и консультационную поддержку от экспертов.

Претендовать на получение грантов могут украинские бизнесы, производящие продукты или услуги с фокусом на экспорт или инновации.

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