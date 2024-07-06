Украинские предприниматели могут получить грант до $15 тысяч на развитие бизнеса: как принять участие — Finance.ua

Украинские предприниматели могут получить грант до $15 тысяч на развитие бизнеса: как принять участие
Украинские предприниматели могут получить до 15 тысяч долларов на развитие собственного дела. Грант можно получить в рамках программы «Создавай».
Об этом сообщает Правительственный портал.
Кто может получить грант
- женщины-предприниматели ФЛП/ООО/частное предприятие с долей участия более 50%, зарегистрированные и действующие в Украине;
- бизнес должен находиться в области производства и переработки;
- грантополучатели не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях,
- предприниматели не должны иметь задолженности перед госбюджетом и не иметь привлечений к уголовной ответственности за коррупцию;
- бизнес должен быть официально зарегистрирован и работать.
На что можно будет потратить деньги
Как отмечают в правительстве, средства могут быть направлены на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также на покупку программного обеспечения и обучения (не более 30% гранта).
Этапы получения гранта:
- подача заявки на участие в первом этапе;
- рассмотрение заявки и приглашение на второй этап;
- подача плана развития и документов;
- проверка деловой репутации;
- принятие решения о предоставлении гранта;
- получение гранта и развитие производства.
Внимание! Подать заявку можно до 31 июля. Для этого нужно заполнить форму на сайте.
Напомним, Министерство экономики Украины вместе с ЕС и правительством Германии дали старт новой грантовой программе на 480 тысяч евро.
Двенадцать малых и средних предприятий могут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие собственного экспорта и инноваций и консультационную поддержку от экспертов.
Претендовать на получение грантов могут украинские бизнесы, производящие продукты или услуги с фокусом на экспорт или инновации.
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