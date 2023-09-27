Украинские порты удалось покинуть 50 из 100 судов, заблокированных после начала войны — Finance.ua
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Украинские порты удалось покинуть 50 из 100 судов, заблокированных после начала войны

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Украинские порты удалось покинуть 50 из 100 судов, заблокированных после начала войны
Украинские порты удалось покинуть 50 из 100 судов, заблокированных после начала войны
В украинских портах по состоянию на 26 сентября оставалась лишь половина из 100 судов, которые были заблокированы после начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
«По состоянию на 26 сентября из 100 судов, заблокированных в украинских портах на 24 февраля 2022 года, остаются 50 судов: 29 из них — в портах Николаевской области, 14 — в Херсоне, 5 — в Мариуполе. В портах Одесской области по разным причинам остаются два морских судна из числа 41, которые были заблокированы 24 февраля», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что из 50 судов 15 принадлежат судовладельцам из стран ЕС (Греции — восемь, Мальте — три, по одному судну Болгарии, Германии, Эстонии, Дании), 14 — судовладельцам из Турции, восемь — из Украины.
Среди других судовладельцев, чьи суда заблокированы в украинских портах — компании из Норвегии и Китая, Великобритании, Черногории, Бангладеш, Маршалловых островов, Ливана, Египта, Сингапура.
В порту «Черноморск» остается и балкер EMMAKRIS III, который был задержан в июле 2022 года по требованию Генпрокуратуры в рамках расследования в отношении его российского владельца, сообщается в тексте обновленной базы заблокированных судов мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSea.
По материалам:
Економічна Правда
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