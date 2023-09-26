Из Одесских портов по новому коридору уже вышли семь судов — Finance.ua

Из Одесских портов по новому коридору уже вышли семь судов Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

По последним данным, по временному гуманитарному коридору из Одесских портов уже вышли семь судов.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«По обновленным данным, по новому коридору у нас уже вышли семь судов. То есть это семь из семи успешных кейсов. Зашли два, вышли семь. Пять судов — это те, что были здесь до начала полномасштабного вторжения. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором суда находятся в наших территориальных водах», — сказал спикер на брифинге Ukraine Media Center Odesa.

Как объяснил Плетенчук, далее суда попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции вплоть до Босфорского залива.

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«Это уже территориальное море стран НАТО. И, соответственно, задача огневого поражения по этой территории — это задача огневого поражения по суверенной территории этих стран. Поэтому на такое они (россияне — Ред.) не могут решиться», — отметил он.

В ВМС ВСУ отметили, что опасность в Черном море на сегодняшний день именно из-за авиации и ракетного вооружения. В то же время, корабельные группировки враг уже не заводит в акваторию, поскольку боится их уничтожения.

«Они их держат подальше, где-то за берегами Крымскими, ближе к Новороссийской базе. Поэтому продолжают работать ракеты, „Шахеды“, авиация. Это то направление, которое нам еще предстоит перекрыть. И, конечно, надежды на новые образцы вооружения, как F-16, например», — добавил Плетенчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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