Украинские мужчины за границей нашли выход из ситуации с загранпаспортами — Finance.ua

Украинские мужчины за границей нашли выход из ситуации с загранпаспортами Сегодня 08:29 — Личные финансы

Украинские мужчины за границей нашли выход из ситуации с загранпаспортами

В 2024 году наблюдается значительный рост заявлений от украинских граждан на получение международной защиты в Польше. Это явление стало ответом на новые законодательные изменения в Украине, которые ужесточили контроль над военнообязанными мужчинами, ограничив их возможности получать загранпаспорта и другие консульские услуги без предварительной регистрации в военных комиссариатах.

Об этом пишет Ukrainian in Poland.

Согласно данным польской пограничной службы, которые обнародовало издание inPoland.net, количество заявлений на международную защиту от граждан Украины выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Если в 2023 году было подано 1200 заявлений, то в 2024 году эта цифра уже составила 2124 заявления, охватывающих 2991 человека.

Читайте также В Польше налоговая может заблокировать банковские счета: причины

Особенно заметный рост произошел в таких регионах, как Надвислянский отдел пограничной службы, где количество заявлений достигло 1315, что значительно превышает показатели других регионов.

Ключевой причиной роста заявлений являются изменения в законодательстве Украины, которые начали действовать с декабря 2023 года. Новые правила требовали от всех военнообязанных граждан обновления своих данных в военных комиссариатах для получения или продления загранпаспортов. Это вызвало волну беспокойства среди мужчин, не желающих возвращаться в Украину из-за угрозы мобилизации.

Соответственно многие из них избрали путь получения международной защиты в Польше, чтобы легализовать свое пребывание за границей без необходимости возвращаться домой для выполнения требований новых законов.

Процедура получения международной защиты

Процедура рассмотрения заявлений на международную защиту в Польше занимает от 6 до 15 месяцев, что позволяет заявителям легально находиться на территории страны в течение этого периода. Однако столь длительное время рассмотрения создает дополнительную неопределенность для заявителей, которые вынуждены ждать окончательного решения.

Читайте также Будет ли Польша возвращать мужчин в Украину: условия

Несмотря на это, для многих украинцев, в том числе тех, кто не может продлить действие своих загранпаспортов, этот путь остается наиболее приемлемым способом сохранения своего статуса за границей.

Для многих украинцев это стало единственной легальной альтернативой для продолжения пребывания за границей. Эта ситуация подчеркивает сложность, с которой сталкиваются украинские мужчины, и необходимость поиска новых подходов к урегулированию этих вопросов на международном уровне.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.