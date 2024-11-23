Украинские морские порты увеличили грузооборот за октябрь — Finance.ua

Украинские морские порты увеличили грузооборот за октябрь
В октябре через украинские порты прошло 8 млн тонн грузов, что на 60% больше, чем в октябре прошлого года.
Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
Основными грузами остаются агропродукция и руда.
Объем перевалки зерновых составил 5 млн тонн, превысив прошлогодний показатель на 1,5 млн тонн.
Рудные грузы также демонстрируют рост — в октябре их перевалка достигла 1,4 млн тонн, что более чем вдвое превышает результат 2023 года.
Сколько грузов было перевезено по «Украинскому коридору»
Видную роль в обеспечении экспортных операций играет «Украинский коридор», через который в октябре прошло 6,8 млн т грузов. Из них 4,5 млн тонн составляют зерновые.
За период январь-октябрь 2024 г. совокупный грузооборот портов Украины достиг 82,3 млн т, почти вдвое превысив показатель аналогичного периода прошлого года (46,1 млн т).
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