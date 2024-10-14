По украинскому морскому коридору экспортировано 75 млн тонн грузов — Finance.ua

По украинскому морскому коридору экспортировано 75 млн тонн грузов Сегодня 13:24 — Казна и Политика

Фото: ГБР

За время работы украинского морского коридора экспортировано 75 млн тонн грузов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий.

«С начала работы украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн — продукция украинских аграриев. Украинские товары экспортировали в 50 стран мира по всем направлениям — Африка, Азия, Европа и Америка», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с 15 марта 2024 года украинский коридор, проходящий через порты «Большой Одессы», начал работу в круглосуточном режиме, что увеличило показатели экспорта на 20%.

Как сообщали Українськi Новини, 16 августа 2023 года первое заблокированное судно JOSEPH SHULTE воспользовалось морским путем, установленным ВМС ВСУ для торговых судов.

17 июля 2023 года россия заявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море для обеспечения «зернового коридора».

Українські Новини По материалам:

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