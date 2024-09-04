Морские порты в январе — августе превысили объем перевалки всего прошлого года — Finance.ua
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Морские порты в январе — августе превысили объем перевалки всего прошлого года

Казна и Политика
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Морские порты Украины в январе-августе 2024 года, по оперативным данным, зафиксировали грузооборот 66,8 млн тонн, превысив показатель всего прошлого года, когда объем перевалки составил 62 млн тонн.
Как свидетельствуют данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), в январе — августе морпорты увеличили обработку грузов против соответствующего периода прошлого года на 77,2% или на 29,1 млн тонн.
Перегрузку экспортной агропродукции сформировали 62,4% грузооборота. «В общей сложности 41,7 млн тонн обработанных грузов составляли продукты украинского аграрного сектора, что подчеркивает его важность для национальной экономики», — говорится в сообщении.
В августе морпорты увеличили перевалку более чем вдвое против соответствующего месяца прошлого года — до 6,8 млн тонн. Перевалка экспортных аграрных грузов составила 4 млн тонн, или 59% грузопотока.
Заметим, что показатель января — августа 2024 года, достигнутый шестью украинскими морпортами, на 25 млн тонн уступает грузообороту соответствующего периода 2021 года, в последний год до полномасштабного вторжения, когда перевалку грузов осуществляли 13 морпортов.
В настоящее время обработку грузов осуществляют шесть морских портов, в том числе порты Большой Одессы (Южный, Черноморск, Одесса) и порты Дунайского кластера (Измаил, Рени, Усть-Дунайск).
По материалам:
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