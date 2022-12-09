Украинские беженцы в Эстонии могут продлить вид на жительство онлайн — Finance.ua

Украинские беженцы в Эстонии могут продлить вид на жительство онлайн Сегодня 17:19 — Личные финансы

Украинские беженцы, получившие в Эстонии временную защиту, смогут ходатайствовать о продлении вида на постоянное жительство по электронному адресу бюро самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.

«Поскольку война продолжается, получатели временной защиты смогут продлить свой вид на жительство. Для этого в среде самообслуживания по адресу asylum.politsei.ee нужно подать ходатайство», — сообщила комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пильдма.

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Ходатайство о продлении можно подать не более чем за три месяца до окончания вида на жительство. При продлении нужно будет указать личный код, данные карты вида на жительство и зарегистрированное место жительства в Эстонии.

В то же время Департамент отмечает, что в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные данные или посещение зала обслуживания. В таком случае с человеком свяжутся лично.

Укрінформ По материалам:

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