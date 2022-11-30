Банк Эстонии запустил в обращение монету евро, посвященную Украине — Finance.ua
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Банк Эстонии запустил в обращение монету евро, посвященную Украине

Личные финансы
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Банк Эстонии запустил в обращение монету евро, посвященную Украине
Банк Эстонии запустил в обращение монету евро, посвященную Украине, Фото: eestipank.ee
Банк Эстонии (Eesti Pank) запустил в обращение через банки и торговые точки два миллиона монет номиналом в два евро, посвященных Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Банка Эстонии.
Кроме того, что монета будет находиться в обращении, ее также можно приобрести на памятной открытке за благотворительный взнос — полученные от продажи средства пойдут на поддержку «борьбы украинцев за свободу», отмечает Банк. В частности, первое пожертвование в размере 350 тысяч евро уже поступило эстонскому регулятору.
«Посвященная Украине монета номиналом в два евро начнет приходить к людям по всей Эстонии и в других странах Европы через магазины», — добавил глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.
Фото: eestipank.ee
Фото: eestipank.ee
По его словам, регулятор стремился выпустить ее в этом году, прежде всего, для того, чтобы оперативно оказать финансовую поддержку Нацбанку Украины.
На монете номиналом два евро, посвященной Украине, отчеканена надпись «Слава Украине» и изображена девушка, которая защищает птицу в своей руке, а также колосок пшеницы. Дизайн монеты разработала харьковчанка Дарья Титова, обучающаяся в Эстонской академии искусств.
В целом Монетный двор Финляндии отчеканил 2 миллиона монет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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