Банк Эстонии запустил в обращение монету евро, посвященную Украине — Finance.ua

Банк Эстонии запустил в обращение монету евро, посвященную Украине Вчера 11:45 — Личные финансы

Банк Эстонии запустил в обращение монету евро, посвященную Украине, Фото: eestipank.ee

Банк Эстонии (Eesti Pank) запустил в обращение через банки и торговые точки два миллиона монет номиналом в два евро, посвященных Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Банка Эстонии.

Кроме того, что монета будет находиться в обращении, ее также можно приобрести на памятной открытке за благотворительный взнос — полученные от продажи средства пойдут на поддержку «борьбы украинцев за свободу», отмечает Банк. В частности, первое пожертвование в размере 350 тысяч евро уже поступило эстонскому регулятору.

«Посвященная Украине монета номиналом в два евро начнет приходить к людям по всей Эстонии и в других странах Европы через магазины», — добавил глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Фото: eestipank.ee

По его словам, регулятор стремился выпустить ее в этом году, прежде всего, для того, чтобы оперативно оказать финансовую поддержку Нацбанку Украины.

На монете номиналом два евро, посвященной Украине, отчеканена надпись «Слава Украине» и изображена девушка, которая защищает птицу в своей руке, а также колосок пшеницы. Дизайн монеты разработала харьковчанка Дарья Титова, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

В целом Монетный двор Финляндии отчеканил 2 миллиона монет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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