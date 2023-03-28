Украинские беженцы получат денежное пособие от немецкого фонда: условия — Finance.ua

Украинские беженцы получат денежное пособие от немецкого фонда: условия Сегодня 15:36 — Личные финансы

Украинские беженцы получат денежное пособие от немецкого фонда: условия

Украинцы, выехавшие за границу, могут получать финансовое пособие, в частности в Польше. В том числе и от немецкого фонда, но рассчитывать на него смогут только некоторые категории граждан.

Речь идет об украинцах, которые были вынуждены выехать в Польшу после 24 февраля 2022 года, уточняют в фонде « Спільно », который является официальным представителем UNICEF в Украине. Согласно информации благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe, выплаты возобновятся с марта 2023 года. На них могут рассчитывать люди, получившие временную защиту или статус беженца в Польше.

Для получения пособия есть два важных условия:

не получать ранее денежное пособие от других международных организаций (например, ООН, Красный Крест), выплаты от польского правительства не являются препятствием;

относиться к уязвимым категориям — семьям, не имеющим доступа к регулярному доходу, достаточному для покрытия минимального уровня жизни.

Размер выплат составляет 710 злотых ежемесячно в течение трех месяцев для главы семьи (приблизительно в сумме 18 тыс. грн). Остальные члены семьи получат по 610 злотых в месяц (в общей сложности по 15,4 тыс. грн).

Как получить пособие? Для получения финансовой поддержки от немецкого фонда необходимо зарегистрироваться на подачу документов и в назначенный час прийти центр регистрации DKH.

Центры проверки заявок открылись в 13 городах Польши: Вроцлав; Калиш; Кошалин; Люблин; Сувалки; Пишь; Цешин; Делдово; Мронгово; Нидитя; Свидница; Валбжих; Венгрув.

На рассмотрение заявки предоставляется месяц. Учитываются критерии уязвимости: возраст, инвалидность, здоровье, беременность и возможности домохозяйства. Результат рассмотрения заявки — оказание помощи или отказ — поступит в SMS-сообщении.

Самое интересное о выплатах, экономике страны и мира, недвижимости и технологиях читайте в нашем Instagram. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самых важных новостей!

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.