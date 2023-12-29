Украинские беженцы могут бесплатно переночевать в Варшаве — Finance.ua

Украинские беженцы могут бесплатно переночевать в Варшаве Сегодня 19:45 — Личные финансы

Украинские беженцы могут бесплатно переночевать в Варшаве

Украинские беженцы, которые намерены остановиться в Варшаве во время своего путешествия из Украины в другие города Польши или Европы и обратно, могут остановиться бесплатно в Пункте матери и ребенка на автобусном вокзале Варшава Западная (Warszawa Zachodnia).

Он был открыт на следующий день после начала полномасштабного вторжения в помощь беженцам из Украины Фондом мигрантов на рынке труда EWL при поддержке столичного мазовецкого воеводы и UNICEF.

Пункт продолжает функционировать как «хаб» для украинских женщин с детьми, которые путешествуют из стран Европы в Украину через Польшу и наметили остановку в Варшаве. В нем можно бесплатно остановиться на сутки. Для этого есть пространство с кроватями, рассчитанное на 50 человек. Дети могут играть в игровой комнате. А также есть возможность выпить чай, подогреть еду, пользоваться бесплатным Интернетом и взять гуманитарную одежду для детей. В рождественские праздники все дети получают сладкий подарок.

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«В декабре-январе оживляется движение между Украиной и странами ЕС — женщины с детьми едут в Украину на Рождество или, наоборот, опасаясь ракетных атак и блэкаутов, выезжают из Украины и останавливаются в Пункте на несколько часов в ожидании пересадки. Не все могут позволить снять гостиницу, особенно когда пересадка длится несколько часов. А ждать с детьми на вокзале на морозе трудно. Поэтому наш Пункт продолжает работать, принимая в этот период ежедневно 40−50 человек», — объясняет глава Фонда мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.

Волонтеры пункта могут помочь с консультациями, как купить билет в Польше или в другую страну Европы, как легализоваться или найти работу в Польше и т. д. С начала полномасштабной агрессии Пункт матери и ребенка приютил около 90 тыс. беженцев из Украины.

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Пункт матери и ребенка находится на втором этаже автовокзала Варшава Западная (Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie, 144). Работает круглосуточно

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УНІАН По материалам:

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